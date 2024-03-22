Тематические юрты, этноаул переселенцев, Ботайская культура: народные гуляния в Петропавловске

На улице Конституции Казахстана возле стелы Независимости развернулся этноаул, где можно было не только увидеть, но и прикоснуться к национальному колориту. Домашний скот – неотъемлемая часть казахской культуры.

Он дает основные источники пищи – мясо и молочные продукты, на лошадях кочевые аулы могли преодолевать большие расстояния. Если есть скот, то голод не страшен, да и одеться есть во что. Из бараньей шерсти делают не только одежду, но и предметы интерьера.

Фото: акимат СКО

Это многоступенчатый и сложный процесс: создание кошмы, пряжи или ковров с тонкими, изящными узорами требует много времени, внимания и усилий.

Фото: акимат СКО

"Вот это сделано вручную. А вот это шила моя мама, очень сложная работа, большая нагрузка на глаза. Сегодня мы все решили показать и выставили на продажу. Благодаря тому, что мама хорошо ткет, мы смогли немного повысить цены. Вот это стоит 50 тысяч тенге", – рассказал ремесленник Жаныл Кумаргажи.

Фото: акимат СКО

В праздники принято наряжаться, но какая женщина будет считать образ полным без аксессуаров? Национальные украшения – отличное дополнение к весеннему настроению. А если таких нет – не беда: мастерицы учили горожан их делать. Результат своей работы можно забрать себе или подарить кому-то близкому. Украсить себя хотят все: и маленькие девочки, и зрелые женщины. На мастер-классе рады всем. Как оказалось, особенно по вкусу такое занятие пришлось гостям нашего города. Орынкуль Зарипова приехала из Костаная. Изготовление сережек в казахском национальном стиле здорово поднимает настроение, говорит женщина.

Фото: акимат СКО

"Здесь у меня живет сестренка, вышли в центр прогуляться, попали на это мероприятие и собрали такое прекрасное изделие, подарю внучке на память о Петропавловске", – рассказала Орынкуль Зарипова.

Праздничные гуляния на самой длинной пешеходной улице города продлились в течение всего дня.

Аким области Гауез Нурмухамбетов посетил юрту и поздравил с праздником Наурыз мейрамы.