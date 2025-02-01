Полицейские помогли мужчине, у которого случился приступ на тротуаре в Петропавловске

Экстренная ситуация развернулась утром 1 февраля на пересечении улиц Конституции Казахстана и Астана города Петропавловска. Молодой человек внезапно потерял сознание и упал на тротуар, начав биться в конвульсиях, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП СКО, неподалеку находились сотрудники полиции, которые в этот день готовились к командному квесту-тренингу под руководством психологов ведомства.

"Первыми на помощь бросились полицейские батальона патрульной полиции ДП СКО, однако наиболее оперативно и эффективно отреагировал майор полиции Кайрат Базарбаев – психолог-переговорщик специального отряда быстрого реагирования ДП СКО. Обладая навыками парамедика и имея за плечами неоднократный опыт спасения людей, офицер за секунды оценил ситуацию", – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба ДП СКО

Отмечается, что вместо специальных мединструментов переговорщик использовал свой металлический жетон с личным номером, чтобы извлечь язык пострадавшего и предотвратить удушье. Это позволило нормализовать дыхание мужчины и стабилизировать его состояние.

Параллельно его коллеги вызвали бригаду скорой помощи. Медики оперативно прибыли на место и окончательно взяли ситуацию под контроль.

Ранее сообщалось, что полицейские помогли иностранцу на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.