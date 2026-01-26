#Казахстан в сравнении
События

Вынесен приговор членам ОПГ по делу о кредитном мошенничестве на 240 млн тенге

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 16:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Суд Астаны вынес обвинительный приговор участникам организованной преступной группы (ОПГ), причастной к масштабной мошеннической схеме в сфере потребительского и автокредитования, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 января 2026 года, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры:

"Организатор группы приговорен к 9 годам лишения свободы, остальные участники получили наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет".

Установлено, что мошенники предлагали гражданам услуги по "списанию" действующих потребительских кредитов. Взамен потерпевшим предлагали оформить новые кредитные договоры, в том числе автокредиты, обещая самостоятельно погашать ежемесячные платежи.

"Жертвами схемы становились социально уязвимые категории граждан – лица с низким уровнем дохода, а также инвалиды. Находясь в сложном финансовом положении, потерпевшие соглашались на условия злоумышленников, рассчитывая на облегчение долговой нагрузки. Однако обещания выполнены не были, а причиненный материальный ущерб потерпевшим превысил 240 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Астаны

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

"Прокуратура города напоминает гражданам о необходимости проявления осторожности при получении предложений по ускоренному оформлению кредитов и не передавать третьим лицам персональные и финансовые данные. В случае подозрительных ситуаций следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы", – подчеркнули в пресс-службе надзорного органа, обращаясь к казахстанцам.

19 января 2026 года в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались оформлением автокредитов на социально уязвимых граждан, с последующей реализацией автомашин за рубеж. Подробностями 23 января поделились в МВД.

23 января 2026 года стало известно, что в Казахстане пресечена криминальная схема автокредитования. В МВД сообщили, что

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
