Вынесен приговор членам ОПГ по делу о кредитном мошенничестве на 240 млн тенге

Суд Астаны вынес обвинительный приговор участникам организованной преступной группы (ОПГ), причастной к масштабной мошеннической схеме в сфере потребительского и автокредитования, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 января 2026 года, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры:

"Организатор группы приговорен к 9 годам лишения свободы, остальные участники получили наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет".

Установлено, что мошенники предлагали гражданам услуги по "списанию" действующих потребительских кредитов. Взамен потерпевшим предлагали оформить новые кредитные договоры, в том числе автокредиты, обещая самостоятельно погашать ежемесячные платежи.

"Жертвами схемы становились социально уязвимые категории граждан – лица с низким уровнем дохода, а также инвалиды. Находясь в сложном финансовом положении, потерпевшие соглашались на условия злоумышленников, рассчитывая на облегчение долговой нагрузки. Однако обещания выполнены не были, а причиненный материальный ущерб потерпевшим превысил 240 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

"Прокуратура города напоминает гражданам о необходимости проявления осторожности при получении предложений по ускоренному оформлению кредитов и не передавать третьим лицам персональные и финансовые данные. В случае подозрительных ситуаций следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы", – подчеркнули в пресс-службе надзорного органа, обращаясь к казахстанцам.

19 января 2026 года в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались оформлением автокредитов на социально уязвимых граждан, с последующей реализацией автомашин за рубеж. Подробностями 23 января поделились в МВД.

