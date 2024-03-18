На реке Нура спасатели взорвали лед

В Акмолинской области на реке Нура 18 марта взорвали лед в рамках противопаводковых мероприятий, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, общая площадь взрывных работ составила 1600 кв. м.





"В рамках противопаводковых мероприятий в Целиноградском районе Акмолинской области проведены взрывные работы на трех участках по руслу реки Нура", – говорится в сообщении.

Также, по информации ДЧС Акмолинской области, взрывные работы провели в Сандыктауском районе на пяти участках по руслам рек Жабай и Саркырама. Общая площадь взрывных работ составила 2832 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области продолжают взрывать лед на реках. 17 марта проведено дробление льда на реке Бухтарма в районе поселков Малеевск и Зубовск.