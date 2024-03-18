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Законодательство РК

На реке Нура спасатели взорвали лед

На реке Нура спасатели взорвали лед , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 21:40 Фото: МЧС РК
В Акмолинской области на реке Нура 18 марта взорвали лед в рамках противопаводковых мероприятий, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, общая площадь взрывных работ составила 1600 кв. м.


"В рамках противопаводковых мероприятий в Целиноградском районе Акмолинской области проведены взрывные работы на трех участках по руслу реки Нура", – говорится в сообщении. 

Также, по информации ДЧС Акмолинской области, взрывные работы провели в Сандыктауском районе на пяти участках по руслам рек Жабай и Саркырама. Общая площадь взрывных работ составила 2832 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области продолжают взрывать лед на реках. 17 марта проведено дробление льда на реке Бухтарма в районе поселков Малеевск и Зубовск.

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