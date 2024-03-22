Астана на один час "погрузится в темноту"

В Астане свыше 30 крупных архитектурных объектов и зданий отключат подсветку 23 марта на один час – с 20:30 по 21.30, сообщает Zakon.kz.

Тем самым столица присоединится к международной акции "Час Земли", призванной обратить внимание общественности на проблему изменения климата.



Как пишет официальный сайт акимата Астаны, в 2024 году "Час Земли" в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны. Мы предлагаем всем жителям Казахстана сделать осознанный выбор – начать помогать родной природе.

В акимате сообщили, какие объекты поддержали акцию:

Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11)

Акимат района "Сарыарка" города Астаны (пр. Сарыарка 13)

Административное здание по ул. Бейбитшилик 9

Государственная академическая филармония им. Е.Рахмадиева (ул. Кенесары 32)

Дворец школьников им. М.Утемисова (ул. Мамбетова 1)

ЖК "Гранд Алатау" (ул. Желтоксан 2,2/1,2/2,2/3)

ЖК "Арман" (пр. Женис 1)

ЖК "Престиж" (ул. Желтоксан 1)

"Radisson Hotel Astana" (пр. Сарыарка 4)

ЖК "Riverside Apartments" (пр. Сарыарка 8)

Отель "Park Inn by Radisson" (пр. Сарыарка 8а)

ЖК "Симфония" (пр. Сарыарка 1)

ЖК "Болашак" (пр. Сарыарка 3)

ЖК "Сана" (ул. Шевченко 8)

ЖК "Эдель" (пр. Сарыарка 5)

ЖК "Кенесары" ( пр. Сарыарка 11)

Административное здание по пр. Абая 13

Жилой дом по пр. Сарыарка 17

Общежитие "Шаңырақ" (пр. Сарыарка 42, 44)

ЖК "Свечки" ( Богенбай Батыра 28, 30)

ТОО "KERUEN CITY";

Монумент "Астана-Бәйтерек";

Телерадиокомплекс "Қазмедиа орталығы";

Павильон музей Нұр-Әлем;

Дворец мира и согласия;

Мечеть Хазрет Султан;

Национальный музей РК;

Республиканская главная мечеть;

Центр семейного отдыха Ailand;

Государственная академическая филармония им.Е.Рахмадиева;

ТОО "Астана Балет";

НК "ҚазМұнайГаз";

Монумент "Қазақ елі";

Триумфальная арка "Мәңгілік Ел".

Ранее Акимат Астаны 11 марта 2024 года, выступил с важным обращением к жителям и гостям столицы в связи с Международной экологической акцией "Час Земли".