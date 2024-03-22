Астана на один час "погрузится в темноту"
Фото: pixabay
В Астане свыше 30 крупных архитектурных объектов и зданий отключат подсветку 23 марта на один час – с 20:30 по 21.30, сообщает Zakon.kz.
Тем самым столица присоединится к международной акции "Час Земли", призванной обратить внимание общественности на проблему изменения климата.
Как пишет официальный сайт акимата Астаны, в 2024 году "Час Земли" в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны. Мы предлагаем всем жителям Казахстана сделать осознанный выбор – начать помогать родной природе.
В акимате сообщили, какие объекты поддержали акцию:
- Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11)
- Акимат района "Сарыарка" города Астаны (пр. Сарыарка 13)
- Административное здание по ул. Бейбитшилик 9
- Государственная академическая филармония им. Е.Рахмадиева (ул. Кенесары 32)
- Дворец школьников им. М.Утемисова (ул. Мамбетова 1)
- ЖК "Гранд Алатау" (ул. Желтоксан 2,2/1,2/2,2/3)
- ЖК "Арман" (пр. Женис 1)
- ЖК "Престиж" (ул. Желтоксан 1)
- "Radisson Hotel Astana" (пр. Сарыарка 4)
- ЖК "Riverside Apartments" (пр. Сарыарка 8)
- Отель "Park Inn by Radisson" (пр. Сарыарка 8а)
- ЖК "Симфония" (пр. Сарыарка 1)
- ЖК "Болашак" (пр. Сарыарка 3)
- ЖК "Сана" (ул. Шевченко 8)
- ЖК "Эдель" (пр. Сарыарка 5)
- ЖК "Кенесары" ( пр. Сарыарка 11)
- Административное здание по пр. Абая 13
- Жилой дом по пр. Сарыарка 17
- Общежитие "Шаңырақ" (пр. Сарыарка 42, 44)
- ЖК "Свечки" ( Богенбай Батыра 28, 30)
- ТОО "KERUEN CITY";
- Монумент "Астана-Бәйтерек";
- Телерадиокомплекс "Қазмедиа орталығы";
- Павильон музей Нұр-Әлем;
- Дворец мира и согласия;
- Мечеть Хазрет Султан;
- Национальный музей РК;
- Республиканская главная мечеть;
- Центр семейного отдыха Ailand;
- Государственная академическая филармония им.Е.Рахмадиева;
- ТОО "Астана Балет";
- НК "ҚазМұнайГаз";
- Монумент "Қазақ елі";
- Триумфальная арка "Мәңгілік Ел".
Ранее Акимат Астаны 11 марта 2024 года, выступил с важным обращением к жителям и гостям столицы в связи с Международной экологической акцией "Час Земли".
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