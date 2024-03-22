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Астана на один час "погрузится в темноту"

Астана на один час &quot;погрузится в темноту&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 00:50 Фото: pixabay
В Астане свыше 30 крупных архитектурных объектов и зданий отключат подсветку 23 марта на один час – с 20:30 по 21.30, сообщает Zakon.kz.

Тем самым столица присоединится к международной акции "Час Земли", призванной обратить внимание общественности на проблему изменения климата.

Как пишет официальный сайт акимата Астаны, в 2024 году "Час Земли" в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны. Мы предлагаем всем жителям Казахстана сделать осознанный выбор – начать помогать родной природе.

В акимате сообщили, какие объекты поддержали акцию:

  • Акимат города Астаны (ул. Бейбитшилик 11)
  • Акимат района "Сарыарка" города Астаны (пр. Сарыарка 13)
  • Административное здание по ул. Бейбитшилик 9
  • Государственная академическая филармония им. Е.Рахмадиева (ул. Кенесары 32)
  • Дворец школьников им. М.Утемисова (ул. Мамбетова 1)
  • ЖК "Гранд Алатау" (ул. Желтоксан 2,2/1,2/2,2/3)
  • ЖК "Арман" (пр. Женис 1)
  • ЖК "Престиж" (ул. Желтоксан 1)
  • "Radisson Hotel Astana" (пр. Сарыарка 4)
  • ЖК "Riverside Apartments" (пр. Сарыарка 8)
  • Отель "Park Inn by Radisson" (пр. Сарыарка 8а)
  • ЖК "Симфония" (пр. Сарыарка 1)
  • ЖК "Болашак" (пр. Сарыарка 3)
  • ЖК "Сана" (ул. Шевченко 8)
  • ЖК "Эдель" (пр. Сарыарка 5)
  • ЖК "Кенесары" ( пр. Сарыарка 11)
  • Административное здание по пр. Абая 13
  • Жилой дом по пр. Сарыарка 17
  • Общежитие "Шаңырақ" (пр. Сарыарка 42, 44)
  • ЖК "Свечки" ( Богенбай Батыра 28, 30)
  • ТОО "KERUEN CITY";
  • Монумент "Астана-Бәйтерек";
  • Телерадиокомплекс "Қазмедиа орталығы";
  • Павильон музей Нұр-Әлем;
  • Дворец мира и согласия;
  • Мечеть Хазрет Султан;
  • Национальный музей РК;
  • Республиканская главная мечеть;
  • Центр семейного отдыха Ailand;
  • Государственная академическая филармония им.Е.Рахмадиева;
  • ТОО "Астана Балет";
  • НК "ҚазМұнайГаз";
  • Монумент "Қазақ елі";
  • Триумфальная арка "Мәңгілік Ел".

Ранее Акимат Астаны 11 марта 2024 года, выступил с важным обращением к жителям и гостям столицы в связи с Международной экологической акцией "Час Земли". 

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