#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Происшествия

В коттеджном городке Бесагаша сход грунта: на месте работают спасатели и полиция

в Бесагаше сошел грунт в коттеджном городке, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 22:56 Фото: Zakon.kz
В селе Бесагаш Талгарского района на территории коттеджного городка произошел самопроизвольный сход грунта. Видео распространилось в соцсети. Инцидент редакции Zakon.kz прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Как выяснилось, в период с 7 по 8 февраля из-за снега почва стала слишком влажной, что привело к сходу грунтовой массы со склона горы.

"В результате происшествия на территории частного жилого домовладения был поврежден навес и легковой автомобиль. Повреждений жилых домов и несущих конструкций не зафиксировано", – рассказали в департаменте.

По информации ведомства, никто не пострадал. Отмечается, что ситуация находится на контроле ДЧС региона.

"На месте происшествия работает руководство областного департамента и оперативные службы. Для обеспечения безопасности и освещения территории установлена световая башня. С жителями близлежащих домов проведены профилактические разъяснения по соблюдению мер безопасности и действиям в случае возможных повторных природных явлений", – уточнили в департаменте.

В ликвидации последствий задействованы 20 человек личного состава и девять единиц техники ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов, департамента полиции и "Казселезащиты" МЧС.

Ранее сообщалось, что огонь полностью охватил автобус на шоссе Каркаралы в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
14:46, 02 мая 2024
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
В Алматинской области произошел еще один сход грунта
11:25, 23 марта 2024
В Алматинской области произошел еще один сход грунта
Толпа парней жестоко избила прохожего в Талгарском районе
17:32, 03 декабря 2025
Толпа парней жестоко избила прохожего в Талгарском районе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дежавю: казахстанский дзюдоист во второй раз "покорил" Париж на элитном турнире
22:38, Сегодня
Дежавю: казахстанский дзюдоист во второй раз "покорил" Париж на элитном турнире
Нурмагомедов оценил бой Царукяна и Топурии
21:52, Сегодня
Нурмагомедов оценил бой Царукяна и Топурии
Казахстан завоевал вторую медаль на крупном турнире по дзюдо во Франции
21:08, Сегодня
Казахстан завоевал вторую медаль на крупном турнире по дзюдо во Франции
Джон Джонс в восторге от Илии Топурии
20:20, Сегодня
Джон Джонс в восторге от Илии Топурии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: