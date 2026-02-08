В коттеджном городке Бесагаша сход грунта: на месте работают спасатели и полиция

В селе Бесагаш Талгарского района на территории коттеджного городка произошел самопроизвольный сход грунта. Видео распространилось в соцсети. Инцидент редакции Zakon.kz прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Как выяснилось, в период с 7 по 8 февраля из-за снега почва стала слишком влажной, что привело к сходу грунтовой массы со склона горы.

"В результате происшествия на территории частного жилого домовладения был поврежден навес и легковой автомобиль. Повреждений жилых домов и несущих конструкций не зафиксировано", – рассказали в департаменте.

По информации ведомства, никто не пострадал. Отмечается, что ситуация находится на контроле ДЧС региона.

"На месте происшествия работает руководство областного департамента и оперативные службы. Для обеспечения безопасности и освещения территории установлена световая башня. С жителями близлежащих домов проведены профилактические разъяснения по соблюдению мер безопасности и действиям в случае возможных повторных природных явлений", – уточнили в департаменте.

В ликвидации последствий задействованы 20 человек личного состава и девять единиц техники ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов, департамента полиции и "Казселезащиты" МЧС.

