Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Грунт обвалился и засыпал горную дорогу в Алматы

Насыпной грунт сошел в частном доме Алматы из-за переувлажнения почвы, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 15:27 Фото: ДЧС Алматы
Алматинец вызвал спасателей из-за того, что на его участке сошел насыпной грунт, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, 22 марта в Медеуском районе на участке частного жилого дома из-за переувлажнения произошел сход насыпного грунта. Жертв и пострадавших нет.

"Владелец дома сообщил прибывшим службам, что дом построен в 2023 году. Расчистка грязевой массы проводится силами акимата района и "Казселезащиты". По состоянию на 14:00 работы завершены, дорога расчищена", – отметили в ведомстве. 


Спасатели не рекомендуют строительство жилых домов на опасных участках.

"Опасно проводить подрезку склонов гор под строительство домов, нарезку дорог и планировочные работы на склонах гор. Запрещается использовать негерметичные септики, туалеты и другое. Владельцам жилых домов, руководителям жилых массивов, садоводческих и дачных обществ рекомендуется обеспечить постоянный контроль поливных трубопроводов и септиков. Не допускать скопления воды, а также обеспечить сброс ливневых и талых вод", – предупредили спасатели.

Лавина сошла с пика Букреева в Алматы.

Читайте также

Лавина сошла на дом в горах Алматы
Лавина сошла близ горнолыжного курорта Pioneer в Алматы
обвал дороги в Алматы
Дорога провалилась в Алматы
помощь спасателей
Семи туристам потребовалась помощь спасателей в Алматинской области
Сахибам Садырова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Пуск корабля &quot;Союз МС-25&quot; с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: