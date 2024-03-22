Грунт обвалился и засыпал горную дорогу в Алматы

По информации ДЧС Алматы, 22 марта в Медеуском районе на участке частного жилого дома из-за переувлажнения произошел сход насыпного грунта. Жертв и пострадавших нет.

Спасатели не рекомендуют строительство жилых домов на опасных участках.

"Опасно проводить подрезку склонов гор под строительство домов, нарезку дорог и планировочные работы на склонах гор. Запрещается использовать негерметичные септики, туалеты и другое. Владельцам жилых домов, руководителям жилых массивов, садоводческих и дачных обществ рекомендуется обеспечить постоянный контроль поливных трубопроводов и септиков. Не допускать скопления воды, а также обеспечить сброс ливневых и талых вод", – предупредили спасатели.