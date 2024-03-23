Порядка 35 тысяч человек: как прошла масштабная уборка в Астане
В рамках межрегиональной "Тазалық эстафетасы" в Астане прошла общенациональная экологическая акция "Тазару". Участие в ней приняли представители госорганов, бизнес-сообществ, волонтеры, трудовые коллективы, молодежь, общественные деятели, управляющие организации и активные жители города, передает официальный сайт акимата Астаны.
Фото: акимат города Астаны
Каждый из них внес свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли сделать свой двор чище.
Фото: акимат города Астаны
Подрядные организации провели работы по мойке и восстановлению малых архитектурных форм, памятников и скульптурных сооружений, мусорных площадок и контейнеров. Во время генеральной уборки города в каждом из пяти районов производилась мойка и чистка остановочных комплексов, тротуаров, ограждений, опор освещения.
Фото: акимат города Астаны
В рамках акции были очищены дворы и улицы, а также арыки от снега и мусора. Общими усилиями в столице собрали и вывезли порядка 60 тыс. тонн мусора. Площадь охваченной уборкой территории составила более 52 млн квадратных метров.
Фото: акимат города Астаны
В мероприятии было задействовано свыше 1000 единиц спецтехники и более 2300 дорожных рабочих. Всего на полигон было вывезено около 60 тыс. тонн отходов. В этом году Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. 23 марта в декаде Наурызнама отмечают День очищения и обновления.
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