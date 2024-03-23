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Порядка 35 тысяч человек: как прошла масштабная уборка в Астане

&quot;Тазару&quot;, акция, Астана, уборка, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 16:12 Фото: акимат города Астаны
В Астане прошла масштабная общенациональная акция "Тазару". Участие в ней приняли порядка 35 тысяч жителей города, трудовые коллективы, общественные организации, представители бизнеса, молодежь, волонтеры, активисты районов и другие, подробнее – в материале Zakon.kz.

В рамках межрегиональной "Тазалық эстафетасы" в Астане прошла общенациональная экологическая акция "Тазару". Участие в ней приняли представители госорганов, бизнес-сообществ, волонтеры, трудовые коллективы, молодежь, общественные деятели, управляющие организации и активные жители города, передает официальный сайт акимата Астаны.

акция Тазару, Астана, субботник, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 16:12

Фото: акимат города Астаны

Каждый из них внес свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли сделать свой двор чище.

акция Тазару, Астана, субботник, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 16:12

Фото: акимат города Астаны

Подрядные организации провели работы по мойке и восстановлению малых архитектурных форм, памятников и скульптурных сооружений, мусорных площадок и контейнеров. Во время генеральной уборки города в каждом из пяти районов производилась мойка и чистка остановочных комплексов, тротуаров, ограждений, опор освещения.

акция Тазару, Астана, субботник, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 16:12

Фото: акимат города Астаны

В рамках акции были очищены дворы и улицы, а также арыки от снега и мусора. Общими усилиями в столице собрали и вывезли порядка 60 тыс. тонн мусора. Площадь охваченной уборкой территории составила более 52 млн квадратных метров.

акция Тазару, Астана, субботник, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 16:12

Фото: акимат города Астаны

В мероприятии было задействовано свыше 1000 единиц спецтехники и более 2300 дорожных рабочих. Всего на полигон было вывезено около 60 тыс. тонн отходов. В этом году Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. 23 марта в декаде Наурызнама отмечают День очищения и обновления.

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