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Масштабная санитарная очистка началась в Астане

уборка в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 19:35 Фото: gov.kz
Коммунальные службы столицы приступили к масштабной санитарной очистке города. Так, промываются мосты, памятники, тротуары, знаки, ограждения, остановки, очищаются от мусора скверы, парки, общественные пространства и так далее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата Астаны, с помощью специальной техники проводится механизированная уборка тротуаров и дорожных покрытий, где уже сошел снег.

уборка в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 19:35

Фото: gov.kz

Рабочие по благоустройству ежедневно выходят на уборку газонов от мусора. Вручную и при помощи техники очищается прибордюрная часть.

уборка в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 19:35

Фото: gov.kz

Также силы коммунальщиков направлены на откачку талых вод.

На сегодняшний день работы по санитарной очистке ведутся во всех пяти районах столицы. В акции было задействовано свыше 1000 единиц спецтехники и более 2300 дорожных рабочих.

уборка в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 19:35

Фото: gov.kz

Участие в ней приняли порядка 35 тыс. жителей города, трудовые коллективы, общественные организации, представители бизнеса, молодежь, волонтеры, активисты районов и другие.

уборка в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 19:35

Фото: gov.kz

Всего по городу было вывезено порядка 60 тыс. тонн мусора на полигон. Площадь охваченной уборкой территории составило более 52,6 млн кв. м.

В этом году Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. 23 марта в декаде Наурызнама отмечают День очищения и обновления.

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