Генеральная уборка проводится в Астане

Коммунальные службы столицы продолжают масштабные работы по санитарной очистке города после зимнего периода. В рамках данной работы активно проводится очистка и мойка различных объектов городской инфраструктуры, таких как ограждения, остановочные павильоны, опоры освещения, дорожные знаки.

Активные работы по санитарной очистке ведутся во всех районах города, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В столичном районе Байконыр активно ведутся работы по санитарной очистке. Ежедневно отмывают мосты, ограждения, остановочные павильоны, тротуары, бордюры, дорожные знаки. В целях повышения безопасности проводятся работы по санитарной обрезке деревьев, а также проческе газонов. В рамках озеленения района подготавливаются посадочные места для новых зеленых насаждений. Работы также включают ремонт и покраску мостов, ограждений, детских игровых площадок, а также ремонт мусорных урн и контейнеров. В санитарной очистке района задействованы 123 единицы спецтехники и 470 рабочих.

Фото: акимат города Астаны

Аналогичные работы ведутся и в районе Алматы, где особое внимание уделяется кронированию деревьев и очистке остановочных комплексов. Масштабная уборка направлена на создание комфортной городской среды. Для этого задействованы 145 единиц спецтехники и 320 дорожных рабочих.

В районе Нура в уборке территории задействованы свыше 140 единиц спецтехники, более 400 дорожных рабочих. От пыли и грязи очищают элементы дорожной инфраструктуры: остановки, знаки, светофоры, мосты, тротуары, ограждения. Приводят в порядок газоны, проводится санитарная обрезка деревьев.

Фото: акимат города Астаны

В районе Сарайшык ежедневно моются тротуары и мосты, проводится кронирование деревьев, очищаются газоны, готовятся посадочные ямы для новых зеленых насаждений. В санитарной очистке района участвуют 130 единиц спецтехники и 350 дорожных рабочих.

В районе Есиль продолжаются работы по очистке и мойке тротуаров. В районе более 140 улиц общей протяженностью 159 тысяч метров. Площадь пешеходных тротуаров превышает 1,3 млн квадратных метров, по ним работы ведутся ежедневно.

Фото: акимат города Астаны

В районе Сарыарка задействованы 164 единицы спецтехники и 596 рабочих. В настоящее время активно проводятся работы по очистке территории: моются автомобильные дороги, тротуары, мосты, ограждения и остановочные павильоны, а также опоры освещения и уличная мебель.

На сегодняшний день работы по санитарной очистке ведутся во всех шести районах столицы. Уборка тротуаров и дорожных покрытий проводится с помощью специальной техники, а также ежедневно устраняются мусор и грязь с газонов и др.