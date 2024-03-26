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СК "Евразия" выплатила 1,4 млн тенге после падения глыбы льда на крышу автомобиля

СК &quot;Евразия&quot; выплатила 1,4 млн тенге после падения глыбы льда на крышу автомобиля, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 09:50 Фото: СК "Евразия"
В Казахстан пришла весна, но автолюбителям пока не стоит менять зимние шины и терять бдительность: на смену оттепели днем приходят заморозки ночью. Погода в первой декаде весны обманчива и преподносит немало неприятных сюрпризов участникам дорожного движения.

В страховой компании "Евразия" рассказали о наиболее характерных причинах ДТП и страховых случаях, с которыми автовладельцы обращаются за выплатами в этот период.

Осторожно, сосульки!

За зиму на крышах зданий собирается довольно много снега, с таянием которого на карнизах появляются и сосульки, представляющие угрозу не только пешеходам, но и припаркованным автомобилям. Нередко с крыш падает и тающая снежная масса из-за отсутствия элементарного снегозадержания.

СК "Евразия" выплатила 1,4 млн тенге после падения глыбы льда на крышу автомобиля, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 09:50

Фото: СК "Евразия"

Так, в Петропавловске СК "Евразия" осуществила выплату владельцу Haval M6, который был припаркован возле популярного торгового центра. В результате падения снега на автомобиль с крыши здания были повреждены капот, лобовое стекло, крыша – страховая выплата составила более 1,44 млн тенге.

"Можно найти виновника – владельца здания, но сколько будут длиться суды для получения компенсации? Сосульки падают не только с крыш зданий, нередко на машины падают деревья, сломанные под тяжестью снега. Только полис добровольного страхования КАСКО может обезопасить вас от подобных неприятностей", – говорит Нуржан Джантуреев, заместитель председателя правления СК "Евразия".

Утренняя гололедица

Еще одну серьезную угрозу автовладельцам несет гололедица, особенно на трассах республиканского значения. Как правило, наледь на дорогах появляется ночью из-за температурных колебаний.

По причине гололеда на трассе в Алматинской области водитель за рулем KIA K5, не справившись с управлением, столкнулся с ограждением, из-за чего серьезно пострадала передняя часть автомобиля. Размер страховой выплаты после проведённой оценки превысил 8 млн тенге.

Аналогичная ситуация произошла в Туркестанской области, на трассе "Западная Европа – Западный Китай". Водитель за рулем Toyota Camry 70 допустил превышение скорости, не справился с управлением и столкнулся с дорожным ограждением. В результате серьезно пострадала как передняя, так и задняя часть автомобиля. Страховая выплата составила около 10,5 млн тенге.

СК "Евразия" выплатила 1,4 млн тенге после падения глыбы льда на крышу автомобиля, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 09:50

Фото: СК "Евразия"

КАСКО на все случаи жизни

Полис добровольного страхования КАСКО поможет защитить автомобиль не только в случае ДТП, но и от последствий стихийных бедствий: снегопада, бури, урагана, пожара и других, а также от противоправных действий третьих лиц.

"Далеко не все на дороге зависит от навыков водителя. Существует очень много внешних факторов, по которым автомобиль может получить повреждения, а значит, владельцу будет причинен серьезный материальный ущерб. Одна упавшая сосулька может легко нанести урон на полмиллиона тенге, и в такой ситуации лучше обратиться к страховщику, чем самостоятельно устанавливать виновника через суд", – заключил представитель СК "Евразия".

Оформить полис по программе SmartCasco со скидкой 50%, выбрать условия и рассчитать стоимость можно самостоятельно на сайте eurasia36.kz или в офисах СК "Евразия". Доступна рассрочка на срок до 11 месяцев.

Лицензия АРРФР № 2.1.20 от 26.12.2022.

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