32-летняя жительница Тараза Екатерина Остапенко уже два года пытается добиться удаления диагноза "туберкулез" из медкарты. По ее словам, многочисленные анализы не подтвердили заболевание. Теперь женщина намерена взыскать с поликлиники 500 тыс. тенге за моральный вред, сообщает Zakon.kz.

Екатерина рассказала КТК, что отметка о туберкулезе появилась после перенесенного коронавируса, когда на снимках легких обнаружили затемнения. Несмотря на отрицательные результаты обследований, диагноз продолжал фигурировать в документах. Женщина утверждает, что это повлияло и на отношение окружающих к ее детям.

"За два года они не смогли его доказать никак. И мокроту брали. Что только со мной ни делали. И кал брали, даже до кала добрались. Все вышло отрицательно", – рассказала Екатерина.

Новый конфликт возник, когда женщина обратилась в поликлинику для постановки на учет по пятой беременности. По ее словам, во время консилиума медики настоятельно рекомендовали прервать беременность. В поликлинике объяснили позицию требованиями профилактики туберкулеза и риском разрыва матки по рубцу после недавнего кесарева сечения.

"Мы выполняем то, что написано в приказах. А тут, если будет разрыв матки по рубцу, она может не доехать до операционной", – пояснила заместитель главного врача поликлиники №1 Сауле Айтекова.

Теперь Екатерина требует через суд исключить диагноз из медицинской карты и выплатить ей 500 тыс. тенге компенсации.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения разработало проект изменений в правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях.