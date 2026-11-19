Масштабная программа Казахстана "Народная стройка" заинтересовала журналистов европейского издания EU Reporter. В своей статье они рассматривают решение направить около 6,5 трлн тенге из Национального фонда на строительство школ, больниц и дорог, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в материале, за семь лет население Казахстана выросло более чем на 2 млн человек. Города расширяются, новые жилые районы заселяют молодые семьи, а спрос на образовательные и медицинские объекты опережает имеющиеся мощности.

Автор считает, что, направляя часть национальных резервов на развитие инфраструктуры, Казахстан создает основу для долгосрочного роста, оставляя будущим поколениям наряду с финансовыми накоплениями современные школы, детские сады, стадионы и медицинские объекты.

Издание апеллирует к опыту Индонезии, расширившей доступ детей к школам за счет государственных инвестиций. Исследование нобелевского лауреата по экономике Эстер Дюфло впоследствии показало, что каждая дополнительная школа на 1 000 детей повышала уровень образования и увеличивала заработки во взрослом возрасте на 1,5-2,7%.

Далее в пример приводится Норвегия: в соответствии с бюджетным правилом, страна может использовать средства в пределах ожидаемой реальной доходности суверенного фонда. Сейчас это 3%.

В публикации также упоминается статья экономиста Теренса Хо в сингапурской The Straits Times, посвященная казахстанским детским накопительным счетам. Автор рассматривал их как способ направлять нефтяные доходы на развитие детей.

Уточняется, что "Народная стройка" преследует ту же цель, но использует иной инструмент – направляет часть средств от нефтяных доходов на инфраструктуру.

Да и в целом новая программа опирается на предыдущие государственные вложения. За семь лет Казахстан направил на социальную сферу около 88 трлн тенге, в том числе 33,2 трлн тенге на образование и 15,5 трлн тенге на здравоохранение. В стране строились школы, детские сады и медицинские учреждения – как в городах, так и в сельской местности. Реализация "Народной стройки" уже началась: на первом этапе одобрены проекты стоимостью более 1,3 трлн тенге, в их числе новые учреждения здравоохранения и образования, объекты культуры и спорта, инженерные сети и дороги.

В публикации опыт Казахстана представлен как возможный ориентир для государств, располагающих определенными накоплениями. Смысл такого подхода автор видит в том, что средства фонда направляются на инфраструктуру, которой будут пользоваться нынешнее и следующие поколения. Результат этих вложений выражается в доступности школ, медицинских учреждений и дорог на долгие годы.

19 ноября 2026 года на III Форуме стратегических партнеров президент Касым-Жомарт Токаев высказался о программе "Народная стройка", ранее анонсированной в ходе Послания народу. По его словам, в ближайшие годы во всех регионах будут построены детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы, реабилитационные учреждения, молодежные творческие центры, театры, аэропорты, железнодорожные вокзалы, дороги и другие важные объекты.