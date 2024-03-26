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На прицепе по грязи: как на западе Казахстана трактор возил детей на ЕНТ

На прицепе по грязи: как на западе Казахстана трактор детей на ЕНТ возил, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 17:53 Фото: pxhere
В Казнете активно обсуждают видео с сельскими школьниками. Им пришлось добираться для сдачи важного экзамена до города в прицепе трактора, сообщает Zakon.kz.

Неоднозначный ролик на странице в Instagram опубликовал журналист Лукпан Ахмедьяров.

Автор уточнил, что все происходило на западе страны – в поселке Муратсай.

В подписи к публикации также значится, что одиннадцатиклассники едут в город для сдачи ЕНТ. И этот путь занимает 18 километров.

Комментаторы возмущены условиями проживания и опасностью такого рода перевозки:

  • и таких сел по Казахстану может быть и не одно. В нашем-то веке, абсурд.
  • 18 км в прицепе трактора? Бедные дети.
  • не нужно было детей отправлять на таком транспорте, это же опасно для жизни!

Тем временем в пресс-службе акимата Западно-Казахстанской области прокомментировали и добавили, что случай произошел еще 17 марта.

Как оказалось, дети направлялись на сдачу пробного платного тестирования в Уральск.

В публикации издания "Мой город" сказано, что родители учеников сами договорились с частным лицом о том, чтобы тот довез школьников до трассы Сайхин – Онеге – Уральск. При этом они не предупредили об этом ни местный акимат, ни полицейских.

"В данный момент рассматривается вопрос о привлечении к ответственности сельского акимата, руководства школы и владельца техники. Объяснительную написали аким села, директор школы и участковый инспектор".Пресс-служба акимата ЗКО

При этом в ведомстве согласились с неприглядной ситуацией на дорогах. Капитальный ремонт там проведут, как только определятся с подрядчиком.

Ранее сообщалось, что из-за проливных дождей в Уральске оказалось затоплено здание городского акимата: подтопленным оказался нулевой этаж.

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