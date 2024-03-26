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В Уральске затопило акимат

Талыми водами затопило акимат Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 17:09 Фото: pixabay
В Уральске с утра 26 марта идет проливной дождь. Непогода стала причиной огромных луж по всему городу. Не обошлось и без сюрпризов. Вода затопила здание городского акимата: подтопленным оказался нулевой этаж, сообщает Zakon.kz.

По неутешительному прогнозу синоптиков, осадки будут продолжаться еще два дня.

Талыми водами затопило акимат Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 17:09

Фото: Telegram/mgorod_kz

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но не справляются.

В публикации регионального издания "Мой город" отмечено, что талая и дождевая вода затопила здание городского акимата.

Талыми водами затопило акимат Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 17:09

Фото: Telegram/mgorod_kz

"Во власти стихии оказался цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений. Сейчас идет откачка воды", – отмечено в сообщении.

Талыми водами затопило акимат Уральска, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 17:09

Фото: Telegram/mgorod_kz

Кроме того, обращаются за помощью и жители города. За несколько дней от уральцев поступило около 600 заявок по 249 адресам. Они опасаются, что талая вода может подтопить дома.

Ранее сообщалось, что талые воды 25 марта затопили две автодороги в Западно-Казахстанской области.

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