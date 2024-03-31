Трех человек, застрявших на тракторе в грязи, спасли в Карагандинской области

Они выехали на тракторе днем 30 марта из села в Жанааркинском районе, сообщает Zakon.kz.

Их эвакуировали сотрудники регионального департамента по ЧС и местных исполнительных органов.

Трактор застрял в грязевой массе в 49 км от поселка Ералиева.





"Спасенные в медицинской помощи не нуждались", – сообщает МЧС.

Республиканский штаб опубликовал номера телефонов, по которым могут обратиться пострадавшие от стихии.

