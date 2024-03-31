Трех человек, застрявших на тракторе в грязи, спасли в Карагандинской области
Фото: скриншот видео
Они выехали на тракторе днем 30 марта из села в Жанааркинском районе, сообщает Zakon.kz.
Их эвакуировали сотрудники регионального департамента по ЧС и местных исполнительных органов.
Трактор застрял в грязевой массе в 49 км от поселка Ералиева.
"Спасенные в медицинской помощи не нуждались", – сообщает МЧС.
Республиканский штаб опубликовал номера телефонов, по которым могут обратиться пострадавшие от стихии.
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