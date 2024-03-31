Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Трех человек, застрявших на тракторе в грязи, спасли в Карагандинской области

эвакуация, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 17:32 Фото: скриншот видео
Они выехали на тракторе днем 30 марта из села в Жанааркинском районе, сообщает Zakon.kz.

Их эвакуировали сотрудники регионального департамента по ЧС и местных исполнительных органов.

Трактор застрял в грязевой массе в 49 км от поселка Ералиева.


"Спасенные в медицинской помощи не нуждались", – сообщает МЧС.

Республиканский штаб опубликовал номера телефонов, по которым могут обратиться пострадавшие от стихии.

Читайте также

пострадавшие от паводков
Пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от паводков открыли в Алматы
противопаводковые мероприятия
Как будут возмещать материальный ущерб пострадавшим от паводков
паводки
Паводки в Казахстане: остаются подтопленными более тысячи домов
Мухит Турсынали
Карагандинская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
дождь
Проливной дождь и снег прогнозируют в Казахстане 31 марта
паводки
Повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах
скоростной поезд
Корейцы нашли новый способ борьбы с низкой рождаемостью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: