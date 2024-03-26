Тарифообразование: итоги деятельности по Акмолинской области

Руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Нацэкономики РК по Акмолинской области Асылбек Қуандықұлы рассказал об итогах деятельности за первый квартал 2024 года, а также об изменениях в законодательстве в данной сфере, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в стране уделяется особое внимание прозрачности тарифообразования. Также контролируется, как субъекты естественных монополий используют средства потребителей в сфере ЖКХ.



В этой части действует Закон "О естественных монополиях". Благодаря нововведениям можно публично обсуждать планируемые изменения тарифов, внедрять обратную связь с населением. Кроме того, начал действовать институт Совета по тарифной политике.

"Ежегодно до 1 мая субъекты предоставляют отчеты об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ. Так, за 2022 год выявлена сумма неисполнения по ряду услуг: тепло-, водоснабжение, электроэнергия, водоотведение, подъездные пути. Эта сумма возвращается потребителям через временной компенсирующий тариф либо изымается для уменьшения роста. Кроме того, в результате перерасчета выявили недотоп за отопительный период 2022-2023 годов. Данная сумма также будет возвращена потребителям", – рассказал спикер.

Для привлечения инвестиций для модернизации инженерных сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, снижения их износа реализуется новая политика "Тариф в обмен на инвестиции". Департамент с 1 июля 2023 года изменил тарифы субъектам, находящимся в условной "Красной" зоне с самым высоким износом сетей.

При этом увеличились тарифы и для населения. Сделано это для того, чтобы ввести социальные нормы потребления по тепло- и водоснабжению и водоотведению. Применение повышенных тарифов будет зависеть от площади жилья и объемов потребления. Данные изменения предусмотрены для стимулирования к ресурсосбережению.

"Вместе с тем за истекший период года департамент провел пять внеплановых проверок, из них по двум выявлены нарушения, наложены административные штрафы, взысканные в полном объеме. Департамент принял участие в одном гражданском деле в качестве ответчика. Также вынесено два предписания, которые находятся на исполнении. Жалоб со стороны услугополучателей на несвоевременное и некачественное оказание госуслуг не поступало. За первый квартал поступило 127 обращений физических и юридических лиц", – заключил Асылбек Қуандықұлы.