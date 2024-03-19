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Законодательство РК

Компанию "Теплотранзит Караганда" оштрафовали на сумму около трех миллионов тенге

компанию оштрафовали, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 19:10 Фото: Zakon.kz
Предприниматель обратился в департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики РК по Карагандинской области с просьбой проверить деятельность ТОО "Теплотранзит Караганда". В результате компанию оштрафовали почти на 3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В ходе ходе проверки было установлено, что начисления за тепловую энергию индивидуальному предпринимателю производились не по фактическим показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии.

"В результате, ДКРЕМ принял меры путем возбуждения административного производства по ч. 4 ст. 164 Кодекса РК об административных правонарушениях. Штраф оплачен субъектом в порядке сокращенного производства в сумме 2 953 600 тенге". Пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

Ранее на 2,3 млрд тенге оштрафовали предприятие по утилизации коммунальных отходов в Жетысуской области.

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