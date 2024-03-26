Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Паводковая обстановка осложнилась в ряде регионов Казахстана

паводки в РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 20:25 Фото: gov.kz
В результате резкого потепления температуры воздуха и обильного таяния снега практически отдельных регионах страны осложнилась паводковая обстановка. Наиболее сложная обстановка возникла в Актюбинской и Костанайской областях, сообщает Zakon.kz.

В связи со сложившейся ситуацией в стране в МЧС и регионах развернута работа оперативных штабов. Открыт телефон горячий линии: МЧС 8 717 2 70 41 14, ДЧС Актюбинской области 8 713 2 54 86 57, ДЧС Западно-Казахстанской области 8 711 2 55 40 88.

Организовано дежурство представителей акиматов и ДЧС в 11 регионах. Продолжаются работы по проведению мониторинга водоемов и паводковой обстановки.

Для борьбы с талыми водами в Актюбинскую и Костанайскую области направлены дополнительные силы и средства из Мангистауской, Кызылординской областей и воинских частей МЧС 52859, 20982 порядка 220 человек личного состава и более 25 единиц техники.

Всего в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 1,5 тыс. человек, более 500 единиц техники, порядка 200 водооткачивающих и плавательных средств.

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 20:25

Фото: пресс-служба МЧС РК

Всего силами МЧС и акиматов откачено свыше 320-ти тыс. кубометров воды, проведена укладка более семи тысяч мешкотар с инертными материалами. На наиболее опасных участках проводятся укрепительные работы.

В селе Шубаркудук Актюбинской области продолжается откачка воды с подтопленных пять частных жилых домов, 34 дворовых территорий. В целом по области из подтопленных домов и придворовых территории откачана более 51 тыс. кубометров талых вод, уложено более 7,9 тыс. мешкотар с инертными материалами. Вывезено 543 тыс. кубометров снега.

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 20:25

Фото: пресс-служба МЧС РК

В городах Костанай, Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области проводятся работы по откачке талых вод. В г. Аркалык произошло подтопление 20 дворовых территорий, в том числе 12 частных жилых домов. Благодаря бесперебойной откачке, силами ДЧС и МИО вода полностью отведена с жилых домов города Аркалыка. Всего откачено 6848 куб.м. воды. Угрозы подтопления населенным пунктам нет. На данный момент обстановка стабильная.

Продолжаются противопаводковые мероприятия.

Елена Беляева
МЧС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь
Сильный дождь, грозу и туман прогнозируют в Казахстане 26 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в &quot;Крокусе&quot;
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Запущенный с Байконура корабль &quot;Союз МС-25&quot; причалил к МКС
Запущенный с Байконура корабль "Союз МС-25" причалил к МКС
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: