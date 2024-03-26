Паводковая обстановка осложнилась в ряде регионов Казахстана

В результате резкого потепления температуры воздуха и обильного таяния снега практически отдельных регионах страны осложнилась паводковая обстановка. Наиболее сложная обстановка возникла в Актюбинской и Костанайской областях, сообщает Zakon.kz.

В связи со сложившейся ситуацией в стране в МЧС и регионах развернута работа оперативных штабов. Открыт телефон горячий линии: МЧС 8 717 2 70 41 14, ДЧС Актюбинской области 8 713 2 54 86 57, ДЧС Западно-Казахстанской области 8 711 2 55 40 88.

Организовано дежурство представителей акиматов и ДЧС в 11 регионах. Продолжаются работы по проведению мониторинга водоемов и паводковой обстановки.

Для борьбы с талыми водами в Актюбинскую и Костанайскую области направлены дополнительные силы и средства из Мангистауской, Кызылординской областей и воинских частей МЧС 52859, 20982 порядка 220 человек личного состава и более 25 единиц техники.

Всего в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 1,5 тыс. человек, более 500 единиц техники, порядка 200 водооткачивающих и плавательных средств.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Всего силами МЧС и акиматов откачено свыше 320-ти тыс. кубометров воды, проведена укладка более семи тысяч мешкотар с инертными материалами. На наиболее опасных участках проводятся укрепительные работы.

В селе Шубаркудук Актюбинской области продолжается откачка воды с подтопленных пять частных жилых домов, 34 дворовых территорий. В целом по области из подтопленных домов и придворовых территории откачана более 51 тыс. кубометров талых вод, уложено более 7,9 тыс. мешкотар с инертными материалами. Вывезено 543 тыс. кубометров снега.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В городах Костанай, Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области проводятся работы по откачке талых вод. В г. Аркалык произошло подтопление 20 дворовых территорий, в том числе 12 частных жилых домов. Благодаря бесперебойной откачке, силами ДЧС и МИО вода полностью отведена с жилых домов города Аркалыка. Всего откачено 6848 куб.м. воды. Угрозы подтопления населенным пунктам нет. На данный момент обстановка стабильная.

Продолжаются противопаводковые мероприятия.