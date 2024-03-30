Почему паводковая обстановка в Казахстане ухудшилась – эксперт

Подтопление регионов Казахстана – ежегодная проблема во время потепления. Причем чаще всего в зоне риска оказываются южные, западные и северные регионы. С чем связана паводковая ситуация в стране и почему проблема паводков становится все острее – в материале Zakon.kz.

По словам ученого и ветерана водного хозяйства Амирхана Кеншимова, паводки – естественное явление, происходящее во всем мире. Причем именно глобальное потепление ведет к стихийным бедствиям по всему миру. По мере повышения средней температуры поверхности Земли испарение океанов усиливается, а направление циклонов меняется.

"Паводки в нашей стране напрямую связаны с изменением климата. Это явление, которое происходит не только у нас, но и во всем мире. Например, в Саудовской Аравии выпали небывалые ранее град и снег. В других странах случаются наводнения, участились природные катаклизмы. Кроме того, существует "солнечный цикл", который меняется каждые 11 лет. С этим связаны потепление и жара, которая приводит к резкой засухе", – отметил ученый, ветеран водохозяйственной отрасли Амирхан Кеншимов.

Также эксперт отмечает, что прошлой осенью в стране было много дождей. Из-за этого влага не успела впитаться в почву.

Фото: Zakon.kz

По словам ученого, на юге страны поверхность земли промерзла на 1,5 метра, на севере – на 2,5 метра. В результате талый снег не просачивается в землю, а скапливается на поверхности земли.

Говоря о климате, по данным "Казгидромета", в Казахстане продолжается потепление. С 1960-х годов на территории Казахстана каждое последующее десятилетие было теплее предыдущего. Среднегодовая температура воздуха за последнее десятилетие 2013-2022 годы составила +6,75 градуса и превысила климатическую норму на 1,33 градуса – рекордная величина среди положительных декадных аномалий.



Фото: Zakon.kz

Из десяти самых теплых лет девять пришлись на 21 век. Так же, как и в глобальном масштабе, максимум средней по Казахстану температуры наблюдался в 2020 году, когда аномалия составила 1,92 градуса, тем самым обновив рекорд 2013 года с аномалией 1,89 градуса. 2022 год с аномалией температуры воздуха 1,78 градуса занял третье место в ряду самых теплых лет, зафиксированных на территории Казахстана.



Фото: Минобороны РК

В некоторых городах уже объявили о чрезвычайном положении, продолжаются оперативно-спасательные работы. По данным МЧС, республиканский оперативный штаб по ликвидации последствий паводков ведет координацию специальной операции по поставке гуманитарной помощи в регионы. Кроме того, в населенные пункты прибудут дополнительные силы – спасатели РОСО МЧС РК и психологи.

Фото: Минобороны РК

Что происходит в регионах:

Республиканские дороги в двух областях Казахстана перекрыли из-за паводков. Так, в Карагандинской и Улытауской областях ограничили движение на дорогах из-за перелива талых вод.

В Актюбинской области прорвало плотину. Жители эвакуированы.



С 29 на 30 марта в Актюбинскую область вылетела дополнительная группировка спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда Алматы. С крыши затопленной хозпостройки спасли 15 человек. Сутками ранее из затопленных домов были спасены 2870 человек.

Личный состав Вооруженных сил задействован в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. В круглосуточном режиме в координации с органами исполнительной власти и службами по чрезвычайным ситуациям военнослужащие участвуют в противопаводковых и спасательных работах.



В Павлодарской области за прошедшие сутки откачали более 70 тысяч м³ талых вод, вывезли 1400 м³ снега. Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействованы 277 человек, 111 единиц техники, 34 мотопомпы, два плавсредства.

Паводки в Казахстане находятся на контроле президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства проведет совещание с премьер-министром и другими должностными лицами.



Ранее, 30 марта, МЧС опубликовало контакты круглосуточной горячей линии в шести регионах страны.