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Ахметжанов о паводках в Акмолинской области: Наша совместная задача – защитить людей

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 21:02 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов совместно с министром по чрезвычайным ситуациям Чингисом Ариновым совершили аэровизуальное обследование паводкоопасных участков, бассейнов рек и гидротехнических сооружений Аршалынского и Целиноградского районов и города Косшы, сообщает Zakon.kz.

Ежегодный облет проводился с целью изучения наличия снегозапасов на территории водосборных площадей, а также отслеживания, происходит ли формирование талового стока, имеются ли угрозы населенным пунктам из-за прихода талых вод с полей, изучение состояния русел и ледового покрытия на реках Ишим и Нура.

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 21:02

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Кроме этого, была проведена оценка снегозапасов на притоках к Астанинскому водохранилищу и осмотр плотины Безымянная для принятия решений по регулированию и обеспечению безопасных водосбросов с водохранилища.

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 21:02

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Аким области отметил, что паводок – один из самых ответственных и напряженных периодов.

"Наша совместная задача – защитить людей и минимизировать ущерб, в том числе и превентивными мероприятиями. Необходимо вести разъяснительную работу с жителями, оперативно информировать их об изменении ситуации. Важно, чтобы люди имели возможность заблаговременно принять меры по защите своего имущества, очистить придворовые территории и водоотводные канавы", – подчеркнул Ахметжанов.

В целом гидрометеорологическая обстановка по области стабильная.

облет паводкоопасных зон, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 21:02

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Выполняются превентивные противопаводковые мероприятия.

Из населенных пунктов вывезено 2 млн кубометров снега. Заготовлено топливо, инертные материалы и мешкотара. Очищено порядка 2500 водопропускных сооружений и 490 мостов, расположенных вдоль автомобильных и железных дорог. Подготовлено 268 пунктов эвакуации с общей вместимостью более 12 тыс. человек. Завершены взрывные работы по рыхлению и дроблению льда на паводкоопасных участках рек. Планируется проведение работ по ликвидации ледяных заторов на реках области.

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 21:02

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Формирования и службы гражданской защиты переведены на повышенный режим работы, развернут областной оперативный противопаводковый штаб, организована работа противопаводковых штабов на всех уровнях местных исполнительных органов области.

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