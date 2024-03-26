Ахметжанов о паводках в Акмолинской области: Наша совместная задача – защитить людей

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов совместно с министром по чрезвычайным ситуациям Чингисом Ариновым совершили аэровизуальное обследование паводкоопасных участков, бассейнов рек и гидротехнических сооружений Аршалынского и Целиноградского районов и города Косшы, сообщает Zakon.kz.

Ежегодный облет проводился с целью изучения наличия снегозапасов на территории водосборных площадей, а также отслеживания, происходит ли формирование талового стока, имеются ли угрозы населенным пунктам из-за прихода талых вод с полей, изучение состояния русел и ледового покрытия на реках Ишим и Нура.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Кроме этого, была проведена оценка снегозапасов на притоках к Астанинскому водохранилищу и осмотр плотины Безымянная для принятия решений по регулированию и обеспечению безопасных водосбросов с водохранилища.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Аким области отметил, что паводок – один из самых ответственных и напряженных периодов.

"Наша совместная задача – защитить людей и минимизировать ущерб, в том числе и превентивными мероприятиями. Необходимо вести разъяснительную работу с жителями, оперативно информировать их об изменении ситуации. Важно, чтобы люди имели возможность заблаговременно принять меры по защите своего имущества, очистить придворовые территории и водоотводные канавы", – подчеркнул Ахметжанов.

В целом гидрометеорологическая обстановка по области стабильная.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Выполняются превентивные противопаводковые мероприятия.

Из населенных пунктов вывезено 2 млн кубометров снега. Заготовлено топливо, инертные материалы и мешкотара. Очищено порядка 2500 водопропускных сооружений и 490 мостов, расположенных вдоль автомобильных и железных дорог. Подготовлено 268 пунктов эвакуации с общей вместимостью более 12 тыс. человек. Завершены взрывные работы по рыхлению и дроблению льда на паводкоопасных участках рек. Планируется проведение работ по ликвидации ледяных заторов на реках области.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Формирования и службы гражданской защиты переведены на повышенный режим работы, развернут областной оперативный противопаводковый штаб, организована работа противопаводковых штабов на всех уровнях местных исполнительных органов области.