Ситуация стабильно сложная: Бозумбаев и Аринов посетили Акмолинскую область
По информации пресс-службы правительства, Бозумбаев и Аринов обследовали движение воды в бассейнах рек Нура и Есиль в пристоличных районах. В связи с началом второго этапа паводка ситуация в области оценивается как стабильно сложная.
"Организованы круглосуточные посты наблюдения за уровнем воды в реках Нура, Есиль, Жабай и Колутон. При формировании ледяных заторов проводятся взрывные работы по их ликвидации. В регион направлена спецтехника акимата г. Астаны и столичных организаций. Передислоцированы силы МЧС и Академии гражданской защиты РК", – говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс противопаводковых мероприятий активно реализуется в с. Жибек Жолы. Для защиты населенного пункта подготовлена мешкотара с инертным материалом, проводится укрепление и усиление 2300 метров защитного обвалования.
"Поездка продолжилась посещением гидропостов реки Нура, расположенных в селе Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района. Вице-премьеру доложили о ситуации с движением талых вод. На гидропостах также проводится круглосуточный мониторинг. По состоянию на 3 апреля наблюдается понижение уровня воды в реке", – говорится в пресс-релизе.
Также сообщается, что в селе Тайтобе г. Косшы ведутся работы по укреплению земляного вала длиной 2400 метров. В селах Караоткель, Каражар Талапкер Целиноградского района также были осмотрены противопаводковые мероприятия.
Заместитель руководителя штаба поручил акиму области и начальнику ДЧС взять на личный контроль вопрос прохождения паводка в пристоличных регионах. Также был дан ряд поручений, направленных на ликвидацию существующей угрозы.
Всего по Акмолинской области в противопаводковых мероприятиях задействованы порядка 1500 человек и 350 ед. техники.
Ранее в МЧС сообщили, что в зоне подтопления остаются пять областей, сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 2 апреля 2024 года также заявил, что пик паводков еще не пройден. В связи с этим поручил министрам и акимам быть готовыми к новой фазе паводков в северных, центральных и восточных регионах.