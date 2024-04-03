Ситуация стабильно сложная: Бозумбаев и Аринов посетили Акмолинскую область

Паводкоопасные участки Акмолинской области 3 апреля осмотрели вице-премьер – заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий Канат Бозумбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, Бозумбаев и Аринов обследовали движение воды в бассейнах рек Нура и Есиль в пристоличных районах. В связи с началом второго этапа паводка ситуация в области оценивается как стабильно сложная.



"Организованы круглосуточные посты наблюдения за уровнем воды в реках Нура, Есиль, Жабай и Колутон. При формировании ледяных заторов проводятся взрывные работы по их ликвидации. В регион направлена спецтехника акимата г. Астаны и столичных организаций. Передислоцированы силы МЧС и Академии гражданской защиты РК", – говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс противопаводковых мероприятий активно реализуется в с. Жибек Жолы. Для защиты населенного пункта подготовлена мешкотара с инертным материалом, проводится укрепление и усиление 2300 метров защитного обвалования.

"Поездка продолжилась посещением гидропостов реки Нура, расположенных в селе Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района. Вице-премьеру доложили о ситуации с движением талых вод. На гидропостах также проводится круглосуточный мониторинг. По состоянию на 3 апреля наблюдается понижение уровня воды в реке", – говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что в селе Тайтобе г. Косшы ведутся работы по укреплению земляного вала длиной 2400 метров. В селах Караоткель, Каражар Талапкер Целиноградского района также были осмотрены противопаводковые мероприятия.

Заместитель руководителя штаба поручил акиму области и начальнику ДЧС взять на личный контроль вопрос прохождения паводка в пристоличных регионах. Также был дан ряд поручений, направленных на ликвидацию существующей угрозы.

Всего по Акмолинской области в противопаводковых мероприятиях задействованы порядка 1500 человек и 350 ед. техники.

Ранее в МЧС сообщили, что в зоне подтопления остаются пять областей, сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 2 апреля 2024 года также заявил, что пик паводков еще не пройден. В связи с этим поручил министрам и акимам быть готовыми к новой фазе паводков в северных, центральных и восточных регионах.

