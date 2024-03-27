Оперативная информация о паводковой ситуации в Западно-Казахстанской области
Фото: freepik
26 марта на территории Уральска и 9 районов области в результате интенсивного снеготаяния и обильных осадков в виде дождя произведена откачка талых, дождевых и канализационных сточных вод из подвальных помещений трех соцобъектов, 5 многоэтажных и придворовой территории 298 частных домов.
Проведена укладка мешкотары с инертным материалом. За сутки выпала месячная норма – 25,6 мм осадков.
На телефоны экстренных служб "112" и "109" в течение дня поступило 1104 звонков, отработано 792 обращения и на контроле 312 звонков. Кроме того, на телефон горячей линии поступило и отработано 56 звонков (тел. 55-40-88).
На 19 участках автодорог – 1 республиканского, 1 областного и 17 районного значения – произошли переливы через дорожное полотно (в Акжаикском, Жанибекском, Теректинском, Сырымском, Каратобинском районах). Угроз населенным пунктам и пострадавших нет. Организовано дежурство силами акимата области (45 сотрудников и 13 ед. техники), Департамента полиции (6 сотрудников и три ед. техники), ОА "Орал жолдары" (4 сотрудника и 1 ед. техники).
По состоянию на 24.00 проведено заседание Областного оперативного штаба под председательством заместителя акима области К. Айтмухамбетова, где были заслушаны акимы районов и служб о паводковой ситуации и принимаемых мерах. Обсуждены вопросы о запланированных мероприятиях на 27 марта т.г. и подведены итоги работы за сутки.
В результате интенсивного снеготаяния и обильных осадков в виде дождя талыми и дождевыми водами произошло подтопление трех подвальных помещений государственных и социальных объектов, 5 подвальных помещений многоквартирных жилых домов и 9 частных домов. По результатам принятых мер на вышеуказанных объектах угроза локализована.
По информации "Казгидромета", на гидрологическом посту р. Чижа-2 Таскалинского района и р. Деркул уровень воды по состоянию на 24:00 – 739 и 460 см, соответственно. Вода продолжает прибывать, уровень растет за счет боковой приточности и возможно превышение опасной отметки. Опасный уровень – 780 см. Есть угроза подтопления с. Чижа-2. Местными исполнительными органами подготовлено 5000 шт. мешкотары, 100 тонн инертного материала. В поселке на случай эвакуации населения подготовлено два эвакуационных пункта.
По поручению акима области организовано круглосуточное дежурство всех служб, в т.ч. на объектах жизнеобеспечения.
Всего по области откачано 131 616 м3 талых вод, разложено 5730 шт. мешкотары, на данный момент задействовано 990 человек л/с (ДЧС – 134, МИО – 746, в/ч № 5517 – 60, в/ч №99250 – 50), 222 ед. техники (ДЧС – 39, МИО – 179, в/ч № 5517 – 2, в/ч №99250 – 2), 153 ед. мотопомп (ДЧС – 37, МИО – 116).
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