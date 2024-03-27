Оперативная информация о паводковой ситуации в Западно-Казахстанской области

На 19 участках автодорог – 1 республиканского, 1 областного и 17 районного значения – произошли переливы через дорожное полотно (в Акжаикском, Жанибекском, Теректинском, Сырымском, Каратобинском районах). Угроз населенным пунктам и пострадавших нет. Организовано дежурство силами акимата области (45 сотрудников и 13 ед. техники), Департамента полиции (6 сотрудников и три ед. техники), ОА "Орал жолдары" (4 сотрудника и 1 ед. техники).

По состоянию на 24.00 проведено заседание Областного оперативного штаба под председательством заместителя акима области К. Айтмухамбетова, где были заслушаны акимы районов и служб о паводковой ситуации и принимаемых мерах. Обсуждены вопросы о запланированных мероприятиях на 27 марта т.г. и подведены итоги работы за сутки.



