Ситуация в районе Улкен Нарын находится под контролем

Фото: пресс-центр ВКО

29 марта из-за дождя и активного снеготаяния уровень воды поднялся на 20-25 см, вследствие чего затопило 11 придворовых территорий в селе Улкен Нарын и 10 придворовых территорий в селе Алтынбел. В селах Ново-Хайрузовка, Кокбастау и Жулдыз вода отведена от населенных пунктов.

"Ситуация находится под контролем. В целом, задействованы 92 сотрудника ДЧС ВКО, а также работники акимата и военные, работают 16 единиц спецтехники. Талые воды с придворовых территорий откачали мотопомпой. Работа будет вестись круглосуточно", – сказал и.о. акима района Улкен Нарын Елдос Байрахметов. Фото: пресс-центр ВКО Отметим, что все службы перешли на усиленный режим работы. Фото: пресс-центр ВКО

"Проводится работа по расширению и углублению арыков, русел рек", – пояснил заместитель начальника ДЧС по ВКО Куатбек Кенжебекулы. Дополнительно закладывается более 1000 мешкотар. Развернуты пункты временного размещения на 190 человек. На текущий момент обстановка стабильная. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sozmediakz Читайте также Токаев проведет совещание по паводковой обстановке в стране

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