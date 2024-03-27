Противопаводковые мероприятия в Акмолинской области: безопасные дороги для жителей

Координация действий дорожных служб и использование современной техники играют ключевую роль в поддержании инфраструктуры региона в рабочем состоянии в период паводков.

В Акмолинской области активно проводятся противопаводковые мероприятия, направленные на предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, передает управление внутренней политики.





По информации регионального управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, специалисты дорожных служб аккуратно и оперативно проводят уборку дорог и проезжих частей от различных отложений, включая грязь, ил и снег. Они также обеспечивают проходимость водопропускных сооружений, очищая ливневки и дренажные системы от загрязнений и накопившейся влаги.

Фото: УВП Акмолинской области

Важным аспектом является выявление 27 паводкоопасных участков, где возможны переливы через дорогу или подтопления земляного полотна во время весенних паводков.

"На сегодняшний день специализированные подрядные организации проводят работы по очистке водопропускных устройств от снега с задействованием 132 единиц техники. Благодаря этому уже очищено более 800 водопропускных устройств и множество мостов. Планируется завершить работы до конца текущего месяца", – отметили представители профильного ведомства.

Подчеркивается, что в период угрозы паводков организуется круглосуточное патрулирование, дежурство, а также регулярное наблюдение за процессом таяния снега и протекания воды.

Фото: УВП Акмолинской области

Как далее заметили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ограничений движения на трассах республиканского и областного значения нет. Но сезон таяния снега, особенно в регионе, сейчас самый активный.





К слову, общая протяженность автомобильных дорог областного значения составляет 2661 км, где расположены порядка 50 мостов и более 1100 водопропускных устройств.