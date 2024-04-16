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Противопаводковые мероприятия в Северо-Казахстанской области проводятся в круглосуточном режиме

Паводки , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 18:40 Фото: МЧС РК
Продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ в регионе, сообщает Zakon.kz.

Как информирует МЧС РК, всего откачано воды свыше 730 500 кубометров, укреплено дамб 24 958 м, возведен 8501 м дамб, уложено более 273 тыс. шт. мешкотары.

С начала паводка на территории области спасены и эвакуированы 12 235 человек, из них 2919 детей.

Вместе с тем в Петропавловске, населенных пунктах района Г. Мусрепова, Шал акына, М. Жумабаева, Айыртауского, Есильского, Тимирязевского, Кызылжарского районов остаются подтопленными 2401 частный жилой дом и 1115 дворовых территорий.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев после облета подтопленных территорий СКО встретился с жителями, эвакуированными после наводнения. В беседе с гражданами президент сообщил, что государство примет все необходимые меры.

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Ирина Мишура
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