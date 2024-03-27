В Восточном Казахстане усилили работу по проведению превентивных мероприятий
Фото: freepik
Местные исполнительные органы и спасатели усилили работу по проведению превентивных мероприятий.
Как отметили в ДЧС ВКО, по состоянию на 27 марта 2024 года очищено 442 арыка, 71 канал, 447 мостов. Вывезено более 368 тысяч куб. метров снега.
"Сотрудниками ДЧС ВКО в целях подготовки населения к паводковому периоду проведено более 270 рейдов в 149 населенных пунктах, охвачено свыше 20 000 человек. Определено 153 пункта временного размещения граждан с общей вместимостью более 17 тысяч человек. В противопаводковых работах задействованы прибывшие на помощь из города Семей военнослужащие войсковой части № 68303 МЧС РК. Они проводят превентивные мероприятия в районе Алтай", – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.
Спасатели напоминают, что в области действует штормовое предупреждение: повышение температуры воздуха, в связи с чем происходит активное снеготаяние, возможны подъемы уровней воды и формирование таловых и склоновых стоков.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript