В Атырау усилили противопаводковые мероприятия

В МЧС РК заявили, что в Атырау усилены противопаводковые мероприятия, задействованы сотрудники ДЧС, военные и местные жители, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, в целях снижения риска подтопления в городе на 113 участках возведено 239,7 км дамб.

"Ситуация находится под строгим контролем. Мониторинг уровня воды реки Урал проводится 4 раза в сутки", - говорится в сообщении МЧС.





Ранее в МЧС РК показали, как в затопленном Кульсары Атырауской области откачивают воду.

25 апреля МЧС сообщило, что большая вода плавно перемещается из Западно-Казахстанской в Атыраускую область.

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