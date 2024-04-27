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В Атырау усилили противопаводковые мероприятия

В Атырау усилили противопаводковые мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 06:19 Фото: МЧС РК
В МЧС РК заявили, что в Атырау усилены противопаводковые мероприятия, задействованы сотрудники ДЧС, военные и местные жители, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, в целях снижения риска подтопления в городе на 113 участках возведено 239,7 км дамб.

"Ситуация находится под строгим контролем. Мониторинг уровня воды реки Урал проводится 4 раза в сутки", - говорится в сообщении МЧС.


Ранее в МЧС РК показали, как в затопленном Кульсары Атырауской области откачивают воду.

25 апреля МЧС сообщило, что большая вода плавно перемещается из Западно-Казахстанской в Атыраускую область.

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