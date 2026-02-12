#Казахстан в сравнении
Мир

Женщина с нарушениями слуха и речи стала жертвой сексуализированного насилия

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 02:59 Фото: pexels
Вблизи города Гянджа, в поселке под названием Депо (Азербайджан), 42-летний мужчина подверг сексуализированному насилию женщину с нарушениями слуха и речи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, местный житель 1984 года рождения пришел в дом соседки, имеющей особенности слуха и речи. Он жестами предложил женщине вступить с ним в половую связь, но получил отказ. После этого мужчина напал на нее и совершил изнасилование.

Женщина смогла вырваться и выбежать на улицу. Там она обратилась за помощью к прохожим. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Подозреваемого задержали. По данному факту возбудили уголовное дело.

Решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что отец убил дочь после жесткой дискуссии о Трампе в США.

Аксинья Титова
