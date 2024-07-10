Региональный год дорог разворачивается в Усть-Каменогорске

Объявленая в 2024 году акимом Восточного Казахстана инициатива Года дорог в областном центре была поддержана с немалой активностью.

Только на первом этапе дорожных ремонтов здесь анонсировали укладку нового асфальта сразу на 30 участках общей протяженностью в 26 километров. Чуть позже распределение средств позволило добавить в список еще 8 участков или 6,2 километра асфальта.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Уже сегодня первые из этих участков сданы полностью. Новый асфальт появился на улицах Кабанбай батыра, Новаторов, Чехова и других. В акимате Усть-Каменогорска отмечают, что дорожные ремонты требуют особого внимания и к скорости, и к качеству процесса.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

"В наших широтах сезон работ длится не так уж и долго. Каждый день на счету. Поэтому проволочки вначале неприемлемы. Все подготовительные мероприятия – дефектовка, проектирование, конкурсные процедуры – начинаем выполнять еще зимой. Это колоссальный объем работы и его важно выполнить вовремя, чтобы уже в мае приступить непосредственно к ремонтам. Такой подход позволяет проводить по два-три этапа работ за сезон", – рассказывает аким города Жаксылык Омар.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

При этом, по словам градоначальника, такая оперативность не должна мешать качеству ремонтов. Для контроля этого аспекта привлекаются организации технического надзора, эксперты Национального Центра качества дорожных активов. Тесно взаимодействует акимат и с общественностью. На местах действуют группы контроля из местных жителей. Также взаимодействие налажено с республиканским общественным объединением "Әділдік жолы".

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Примечательно, что в списке дорог, предусмотренных к ремонту, не так уж и много центральных городских магистралей. В городской администрации поясняют, что на данный момент к центральным улицам практически никаких претензий нет. Длящаяся уже более пяти лет практика применения щебеночно-мастичного асфальта позволила снизить разрушаемость верхнего слоя. Это в свою очередь дало возможность наконец-то уделить внимание второстепенным улицам.

Уже четыре года в Усть-Каменогорске удается включать в график ремонтов улицы, которые до этого не ремонтировались более десяти лет. Кроме того, третий год активно реализуется программа развития микрорайонов. В ее рамках на городских окраинах, представленных частной застройкой, впервые за несколько десятилетий начали асфальтировать дороги.