Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Региональный год дорог разворачивается в Усть-Каменогорске

дороги, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 19:38 Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска
Объявленая в 2024 году акимом Восточного Казахстана инициатива Года дорог в областном центре была поддержана с немалой активностью.

Только на первом этапе дорожных ремонтов здесь анонсировали укладку нового асфальта сразу на 30 участках общей протяженностью в 26 километров. Чуть позже распределение средств позволило добавить в список еще 8 участков или 6,2 километра асфальта.

ремонт дорог, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 19:38

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Уже сегодня первые из этих участков сданы полностью. Новый асфальт появился на улицах Кабанбай батыра, Новаторов, Чехова и других. В акимате Усть-Каменогорска отмечают, что дорожные ремонты требуют особого внимания и к скорости, и к качеству процесса.

ремонт дорог , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 19:38

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

"В наших широтах сезон работ длится не так уж и долго. Каждый день на счету. Поэтому проволочки вначале неприемлемы. Все подготовительные мероприятия – дефектовка, проектирование, конкурсные процедуры – начинаем выполнять еще зимой. Это колоссальный объем работы и его важно выполнить вовремя, чтобы уже в мае приступить непосредственно к ремонтам. Такой подход позволяет проводить по два-три этапа работ за сезон", – рассказывает аким города Жаксылык Омар.
ремонт дорог, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 19:38

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

При этом, по словам градоначальника, такая оперативность не должна мешать качеству ремонтов. Для контроля этого аспекта привлекаются организации технического надзора, эксперты Национального Центра качества дорожных активов. Тесно взаимодействует акимат и с общественностью. На местах действуют группы контроля из местных жителей. Также взаимодействие налажено с республиканским общественным объединением "Әділдік жолы".

ремонт дорог, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 19:38

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Примечательно, что в списке дорог, предусмотренных к ремонту, не так уж и много центральных городских магистралей. В городской администрации поясняют, что на данный момент к центральным улицам практически никаких претензий нет. Длящаяся уже более пяти лет практика применения щебеночно-мастичного асфальта позволила снизить разрушаемость верхнего слоя. Это в свою очередь дало возможность наконец-то уделить внимание второстепенным улицам.

Уже четыре года в Усть-Каменогорске удается включать в график ремонтов улицы, которые до этого не ремонтировались более десяти лет. Кроме того, третий год активно реализуется программа развития микрорайонов. В ее рамках на городских окраинах, представленных частной застройкой, впервые за несколько десятилетий начали асфальтировать дороги.

Читайте также

Ербол Карашукеев ознакомился положением дел в пострадавшем от ЧП Жанатасе
Ербол Карашукеев ознакомился положением дел в пострадавшем от ЧП Жанатасе
Казахмыс
На Шатыркульской обогатительной фабрике получен первый медный концентрат
Солдат-срочник в Алматы оформил на сослуживца кредит на iPhone
Грабеж и насилие: солдат-срочник в Алматы оформил на сослуживца кредит на iPhone
Айсулу Омарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024
Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: