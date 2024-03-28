Река затопила мост в Кокшетау

В Кокшетау из-за талых вод поднялся уровень воды в реке Кылшакты, и она затопила автодорожный мост, сообщает Zakon.kz.

По информации городского акимата, утром 28 марта произошел перелив воды через мост около средней школы № 12. Это привело к затоплению нескольких близлежащих построек. Сейчас ведутся соответствующие работы, уровень реки взят под контроль, мост временно закрыт.

"На месте проводятся противопаводковые мероприятия, где принимает участие 41 человек личного состава, задействованы девять мотопомп ДЧС Акмолинской области, а также 13 человек, семь единиц инженерной техники от местных исполнительных органов. Также к работе привлечены 50 курсантов Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина", – говорится в сообщении.





Фото: акимат Кокшетау

Как отметили в акимате города, вдоль реки Кылшакты возвели искусственные дамбы на 40 погонных метрах, перекрывающие ул. Ашимова по мосту. Вдоль реки вырубили около 12 тыс. кв. м. камыша.



Аналогичные работы ведутся и в других районах областного центра.

Накануне в Абайской области река снесла мост.