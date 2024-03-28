Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Волонтеры ЗКО оказывают помощь на месте происшествия

Активисты Amanat раздали горячее питание жителям регионов пострадавших от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 16:27 Фото: пресс-служба партии Amanat
В этом году весенние паводки угрожают некоторым населенным пунктам. В том числе в Каратобинском, Теректинском районах и городе Уральске объявлено чрезвычайное положение.
В целом по области в результате паводковых вод подтоплено 5 многоэтажек, свыше 400 жилых домов и 17 социально значимых объектов. В частности, город Уральск, районы Байтерек, таскала, Теректы, Каратобе. Жителей населенных пунктов эвакуировали в эвакуационные пункты, а домашних животных выгнали на безопасные территории. Пострадавших и раненых не зарегистрировано. Кроме того, выявлены факты промывки 19 автодорог (1 респ, 3 областных, 15 районных), 28 участков.
Активисты раздали горячее питание жителям регионов пострадавших от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 16:27

Фото: пресс-служба партии Amanat

Председатели и члены первичной организации партии Amanat активные граждане партии совместно с населением оказывают помощь на месте происшествия.

Активисты молодежного крыла поддержали сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, дежуривших круглосуточно, раздавая горячее питание в часы пик.
Активисты раздали горячее питание жителям регионов пострадавших от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 16:27

Фото: пресс-служба партии Amanat

В целях оказания помощи населению, пострадавшему из-за талой воды, собирается гуманитарная помощь от партийцев. Кроме того, депутаты областного, городского маслихатов перечислили средства на счет, открытый при областной партии, в качестве материальной помощи, а работники филиалов партии всех уровней оказывали помощь с перечислением однодневной заработной платы. Первая партия гуманитарной помощи будет доставлена в центр Каратобинского района до полудня. Собранная помощь будет доставлена во все районы, где объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Активисты раздали горячее питание жителям регионов пострадавших от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 16:27

Фото: пресс-служба партии Amanat

Кроме того, для встречи с жителями населенных пунктов в ряде районов, где объявлен режим чрезвычайного положения, заслушивания их заявлений и ознакомления с состоянием затопленных домов посетили депутаты областного и городского маслихатов, активисты молодежного духа и сотрудники областного филиала партии.

Согласно решению руководства партии, ряд областных филиалов партии Amanat будут оказывать помощь населению Западно-Казахстанской области материальными и ремонтными материалами.

Читайте также

В Актау попытались незаконно вывести из страны 116 тысяч долларов
В Актау пытались незаконно вывезти из страны 116 тысяч долларов
Два преступника возвращены в страну из Турции
Подозреваемых в тяжких преступлениях казахстанцев вернули из Турции
Очередные акимы получили строгий выговор из-за паводков
Очередные акимы получили строгий выговор из-за паводков
Айсулу Омарова
AMANAT Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Асфальт ушел под землю в Актобе
Асфальт ушел под землю в Актобе
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: