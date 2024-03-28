Волонтеры ЗКО оказывают помощь на месте происшествия

В этом году весенние паводки угрожают некоторым населенным пунктам. В том числе в Каратобинском, Теректинском районах и городе Уральске объявлено чрезвычайное положение.

В целом по области в результате паводковых вод подтоплено 5 многоэтажек, свыше 400 жилых домов и 17 социально значимых объектов. В частности, город Уральск, районы Байтерек, таскала, Теректы, Каратобе. Жителей населенных пунктов эвакуировали в эвакуационные пункты, а домашних животных выгнали на безопасные территории. Пострадавших и раненых не зарегистрировано. Кроме того, выявлены факты промывки 19 автодорог (1 респ, 3 областных, 15 районных), 28 участков.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Председатели и члены первичной организации партии Amanat активные граждане партии совместно с населением оказывают помощь на месте происшествия.





Активисты молодежного крыла поддержали сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, дежуривших круглосуточно, раздавая горячее питание в часы пик.

Фото: пресс-служба партии Amanat

В целях оказания помощи населению, пострадавшему из-за талой воды, собирается гуманитарная помощь от партийцев. Кроме того, депутаты областного, городского маслихатов перечислили средства на счет, открытый при областной партии, в качестве материальной помощи, а работники филиалов партии всех уровней оказывали помощь с перечислением однодневной заработной платы. Первая партия гуманитарной помощи будет доставлена в центр Каратобинского района до полудня. Собранная помощь будет доставлена во все районы, где объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Фото: пресс-служба партии Amanat

Кроме того, для встречи с жителями населенных пунктов в ряде районов, где объявлен режим чрезвычайного положения, заслушивания их заявлений и ознакомления с состоянием затопленных домов посетили депутаты областного и городского маслихатов, активисты молодежного духа и сотрудники областного филиала партии.





Согласно решению руководства партии, ряд областных филиалов партии Amanat будут оказывать помощь населению Западно-Казахстанской области материальными и ремонтными материалами.