В трех районах Актюбинской области объявили чрезвычайную ситуацию

На основании протокола внеочередного экстренного заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Темирского района с 28 марта на территории Темирского района объявлена ​​чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, с 25 марта наблюдается интенсивное снеготаяние, а 28 марта реки Уил, Темир и Бабатай вышли из берегов и затопили жилые дома в Шубаркудукском, Алтыкарасуском, Кайындинском и Саркольском сельских округах.







"В настоящее время проводятся работы по борьбе с паводком. Пострадавшим жителям оказывается помощь. Аким Темирского района Саламат Аманбаев призывает всех жителей сохранять спокойствие, не паниковать и оказывать друг другу поддержку". Пресс-служба акимата Актюбинской области

Кроме того, с 28 марта в Мугалжарском районе объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба, сообщил аким Дархан Ермаганбетов.

Также с 28 марта в Хобдинском районе объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба, сообщил аким Изгилик Тынымгереев.



Комиссии определят ущерб от паводков.



Принимаются меры по ликвидации чрезвычайной ситуации.



Аким Актюбинской области Асхат Шахаров выпустил видеообращение 28 марта, где рассказал, как проходит борьба с паводками, которые охватили регион в последние дни.

