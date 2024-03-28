Аким Актюбинской области рассказал о ситуации с паводками в регионе

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров выпустил видеообращение 28 марта, где рассказал, как проходит борьба с паводками, которые охватили регион в последние дни, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение опубликовано на личной странице акима в Facebook.

По его словам, ситуация в регионе ухудшилась из-за дождей.

"На данный момент в регионе есть места, где размыло дороги и мосты, дворы и села. Вчера был в районах, сегодня прошелся по городу. Материальный ущерб оценит специально созданная комиссия. Хочу поблагодарить жителей за терпеливость. Никто не останется без внимания. Все акимы, сотрудники ДЧС, воинские формирования, полиция исполняют свои обязанности и днем, и ночью. Все переведены на усиленный режим", – сказал Асхат Шахаров, обращаясь к землякам.

Также аким сообщил, что информацию о принимаемых мерах публикуют в СМИ и социальных сетях. Операторы противопаводкового штаба, ситуационного центра круглосуточно отвечают на звонки актюбинцев, оказывают соответствующую помощь.

С началом весны в нескольких регионах Казахстана ведется борьба с паводками. Например, в Улытауской области в населенном пункте Талдысай произошло подтопление восьми частных домов, уровень воды достигал 50 см. Причина – интенсивное снеготаяние и поднятие грунтовых вод.