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Общество

Чрезвычайная ситуация объявлена в одном из районов Актюбинской области

ЧС в Байганинском районе, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 06:50 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В селе Карауылкельды Байганинского района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы регионального акимата, в результате сильного порывистого ветра в районном центре, ночью 9 июля на крышу отдельно стоящего одноэтажного магазина обрушилась вышка связи.

ЧС в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 06:50

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В результате происшествия пострадали три человека, которым в районной больнице оказана необходимая медицинская помощь.

"Ситуация находится на личном контроле акима области. По его поручению создана специальная комиссия, которая незамедлительно прибыла в район. Самое главное – люди живы и находятся в безопасности. Всем пострадавшим в соответствии с законодательством будет оказана необходимая помощь, никто не останется без поддержки", – прокомментировал ситуацию заместитель главы региона Галымжан Елеуов.

Он также дополнил, что сейчас в приоритете у местных властей – ликвидация последствия стихийного бедствия в кратчайшие сроки.

ЧС в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 06:50

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Просим жителей сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и с пониманием отнестись к проводимым аварийно-восстановительным работам".Акимат Актюбинской области

К утру 10 июля, аварийные бригады продолжают работу в непрерывном режиме.

В ДЧС Мангистауской области продолжаются поиски 18-летнего Азамата Дуйсеханова.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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