Аким Костанайской области поручил оперативно оказывать помощь пострадавшему населению

29 марта 2024 года аким Костанайской области Кумар Аксакалов в городе Аркалык провел заседание оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям в регионах, где объявлен режим ЧС.

Всем пострадавшим начали оказывать социальную помощь.

"Всем пострадавшим необходимо оперативно оказывать социальную помощь. Сегодня же пройтись по всем домам, чтобы народ не ждал", – поручил Кумар Аксакалов.

На 29 марта 2024 года во всех трех регионах созданы районные комиссии по возмещению ущерба, в состав которых вошли все необходимые уполномоченные органы.

Возмещение ущерба будет осуществляться согласно законодательству после проведения оценки. Оценщик определен для всех трех районов – ТОО "Стелла", договор на стадии подписания.





Ведется оперативный сбор заявлений от пострадавших для возмещения за счет местного бюджета.

Кроме этого, собраны 185 заявлений от жителей с. Кызыл Жулдыз, которые наиболее пострадали от паводка. Принято решение оказать им оперативную помощь за счет спонсорской и благотворительной помощи в сумме 100 тыс. тенге на каждого члена семьи, итого 18500 тыс. тенге.

Местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа с населением, состоялись встречи с руководством области по вопросам возмещения ущерба пострадавшим.