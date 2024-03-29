Опасность миновала – в области Абай эвакуированные из зоны подтоплений возвращаются домой

В регионе сложилась непростая ситуация – из-за сильно промерзшей почвы талая вода в поисках выхода подтопила дамбы и населенные пункты. Так в Аягозском и Аксуатском районах в целях безопасности эвакуировали жителей в специально подготовленные эвакопункты. Сегодня люди уже возвращаются.

В Жарминский и Аягозский район в подтопленное село выехал аким области Абай Нурлан Уранхаев.

Нурлан Уранхаев ознакомился с паводковой ситуацией и проводимыми противопаводковыми мероприятиями в Жарминском и Аягозском районах. На данный момент со стороны МИО и специалистов ДЧС области принимаются все меры по отводу талой воды, благодаря чему наблюдается снижение ее уровня.

Напомним, 28 марта на реке Аягоз в районе села Тарбагатай зафиксировали подъем уровня воды до отметки 365 см. Стало ясно, что можно ожидать приток большой воды по реке и в город Аягоз.

"В результате чего начата заблаговременная эвакуация жителей в количестве 172 человека из 43 частных жилых домов, которые будут расположены в общежитии школы интерната и детской спортивной юношеской школе", – сообщили в акимате области Абай.

Для доставки жителей на временное место размещения выделили 3 автобуса. Пункты эвакуации рассчитаны на 320 мест и оснащены всем необходимым. Кроме того, жителей прибрежных улиц (324 человека) предупредили о соблюдении мер предосторожности. Для оказания помощи из города Семея направили группировку сил и средств ДЧС области Абай. Для превентивных мер по предотвращению подтопления жилых домов, а также для эвакуации населения задействованы силы и средства города Аягоз.

Фото: пресс-служба области Абай

На следующий день ситуацию удалось переломить.

"На сегодняшний день в области Абай паводковая ситуация стабильная, подтопленных дворовых территорий и жилых домов не имеется. На данный момент угроза снята, все жители возвращены в свои жилища", – отметил заместитель начальника ДЧС региона Азамат Орымбаев.

Также вернулись домой жители села Уан Аксуатского района, которых эвакуировали ранее в связи с повышением уровня воды реки Богас.

Фото: пресс-служба области Абай

В связи с произошедшим событиями активная молодежь Аягозского района, граждане села Майлин оказывают гуманитарную помощь жителям населенного пункта Бозай, в продуктах недостатка нет.