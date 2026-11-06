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Спор двух казахстанцев из-за денег дошел до чиновников – что произошло

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 00:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Житель Мангистауской области отдал 200 тысяч тенге за содействие в трудоустройстве за рубежом, но остался без работы и документов. Деньги удалось вернуть после вмешательства специалистов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента торговли и защиты прав потребителей. По их данным, потерпевший поверил обещаниям о высокой зарплате и заключил договор с исполнителем, полностью оплатив услугу.

По условиям соглашения, все необходимые документы должны были подготовить в течение трех-пяти месяцев.

"Однако установленный срок истек, а услуга оказана не была. Исполнитель не выполнил свои обязательства и перестал выходить на связь", – говорится в сообщении.

После этого гражданин обратился за помощью в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области. Специалисты ведомства провели работу по защите прав потребителя.

В результате предпринятых мер мужчине полностью возместили ущерб, вернув всю сумму – 200 000 тенге.

Ранее в Астане сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Мужчина обещал соискателям помощь с трудоустройством за рубежом, но пропал после получения денег.

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Канат Болысбек
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