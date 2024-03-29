В Кокшетау очищено девять водопропускных сооружений и вывезено 520 кубических метров снега
Как сообщает акимат города, 28 марта произошел затор льда перед мостом по улице Абая, что привело к выходу воды из берегов. Для предотвращения более серьезных последствий было откачено 8456 кубических метров воды, уложено 4167 мешков, а также расширено и углублено порядка 500 метров каналов. В процессе работ было очищено 9 водопропускных сооружений и вывезено 520 кубических метров снега. Задействовано 395 человек и 160 единиц техники, включая 12 мотопомп.
Фото: УВП Акмолинской области
В результате подтопления домов было эвакуировано 101 человек.
"Основная часть эвакуированных людей были размещены в Центре социальной адаптации города Кокшетау, где всем предоставлено койко-место с постельными принадлежностями, средствами личной гигиены, обеспечено горячее питание. Для тех, кто пострадал, будет предоставлена необходимая помощь, никто не будет оставлен без внимания", – отметили местные власти.
На данном этапе созданы дополнительные места для эвакуации. Всем пострадавшим рекомендуется обращаться по номеру +7 775 666 9908 (WhatsApp) для получения необходимой поддержки.
В своем обращении аким города Бауыржан Гайсв выразил благодарность всем жителям, кто оказывает помощь в борьбе с паводком и добавил, что все принимаются необходимые меры для стабилизации ситуации и минимизации возможных угроз.
Фото: УВП Акмолинской области
Также свой вклад вносит и гражданский сектор. Для оказания поддержки пострадавшим от паводков, в здании КГУ "Қоғамдық келісім" при управлении внутренней политики Акмолинской области открыт пункт сбора помощи, куда все желающие могут принести теплые вещи и постельное белье, также другие предметы первой необходимости.