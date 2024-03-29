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В Кокшетау очищено девять водопропускных сооружений и вывезено 520 кубических метров снега

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 15:36 Фото: УВП Акмолинской области
Акимат города объявил в городе режим ЧС местного характера из-за паводков. В связи с увеличением уровня воды в Чаглинском водохранилище на более чем 150 миллионов кубометров за сутки, на территории города Кокшетау, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает акимат города, 28 марта произошел затор льда перед мостом по улице Абая, что привело к выходу воды из берегов. Для предотвращения более серьезных последствий было откачено 8456 кубических метров воды, уложено 4167 мешков, а также расширено и углублено порядка 500 метров каналов. В процессе работ было очищено 9 водопропускных сооружений и вывезено 520 кубических метров снега. Задействовано 395 человек и 160 единиц техники, включая 12 мотопомп.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 15:36

Фото: УВП Акмолинской области

В результате подтопления домов было эвакуировано 101 человек.

"Основная часть эвакуированных людей были размещены в Центре социальной адаптации города Кокшетау, где всем предоставлено койко-место с постельными принадлежностями, средствами личной гигиены, обеспечено горячее питание. Для тех, кто пострадал, будет предоставлена необходимая помощь, никто не будет оставлен без внимания", – отметили местные власти.

На данном этапе созданы дополнительные места для эвакуации. Всем пострадавшим рекомендуется обращаться по номеру +7 775 666 9908 (WhatsApp) для получения необходимой поддержки.

В своем обращении аким города Бауыржан Гайсв выразил благодарность всем жителям, кто оказывает помощь в борьбе с паводком и добавил, что все принимаются необходимые меры для стабилизации ситуации и минимизации возможных угроз.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 15:36

Фото: УВП Акмолинской области

Также свой вклад вносит и гражданский сектор. Для оказания поддержки пострадавшим от паводков, в здании КГУ "Қоғамдық келісім" при управлении внутренней политики Акмолинской области открыт пункт сбора помощи, куда все желающие могут принести теплые вещи и постельное белье, также другие предметы первой необходимости.

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