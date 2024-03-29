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Чрезвычайную ситуацию объявили в Кокшетау

Режим ЧС, Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 15:11 Фото: акимат Акмолинской области
В связи со сложной паводковой ситуацией, связанной с аномальным повышением уровня воды в реке Кылшакты, после которого были нарушены условия жизнедеятельности жителей, в Кокшетау объявили режим ЧС местного значения, сообщает Zakon.kz.

Аким города Бауржан Гайса в своем обращении к населению отметил, что данное решение принято для стабилизации обстановки. 

"В рамках ЧС будет оценен весь ущерб и комиссионно решаться вопросы по его возмещению. Создан штаб по ликвидации последствий, проводится эвакуация жителей, проживающих в зоне подтопления. По состоянию на 29 марта порядка 100 человек размещены в подготовленных местах. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Благодарю земляков за понимание ситуации и посильную помощь в борьбе с паводком", – сказано в обращении акима города.

29 марта в связи с выходом из берегов реки Кылшакты подтопило 16 частных домов, 29 частных дворовых территорий и 12 многоэтажных жилых дворов, а также первый этаж детского сада "Ертостик".

Все пострадавшие могут обратиться по номеру телефона 8 775 666 99 08 (Whatsapp).

28 марта в Костанайской области режим ЧС объявили в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах. В регионе развернуты масштабные спасательные операции.

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