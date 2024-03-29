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Законодательство РК

Проблемы доступа к питьевой воде обсудил спикер Сената с жителями Туркестана

Проблемы с доступом к питьевой воде обсудил спикер сената с жителями Туркестана, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 16:40 Фото: пресс-служба Сената Парламента РК
Водохозяйственные сооружения в регионах страны эксплуатируются без капитального ремонта уже 30-50 лет.
Аналогичная ситуация и со специальной техникой. Об этом заявил спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев в ходе пятого заседания Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК в Туркестане.

Однако, как отметил Маулен Ашимбаев, высокий уровень износа и водопотерь – это лишь часть проблем. В последнее время само состояние водных ресурсов резко ухудшилось.
"Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым даны конкретные поручения по полному обеспечению сельских населенных пунктов чистой питьевой водой до 2026 года. Для их качественной реализации необходимо решить ряд проблем. Сегодня многие из водохозяйственных сооружений эксплуатируются без капитального ремонта и реконструкции от 30 до 50 лет и являются объектами повышенной опасности. Аналогичная ситуация и со специальной техникой, порядка 50% техники требует обновления. Однако высокий уровень износа и водопотерь – это лишь часть проблем. Мы видим ухудшение качества водных ресурсов. При этом доля вторично использованной воды составляет всего порядка 2,5% в общем заборе пресной воды", – сказал Маулен Ашимбаев.
Представителями госорганов и экспертами были озвучены рекомендации и инициативы по дальнейшей совместной работе, ход реализации которых, как отметил Маулен Ашимбаев, будет на контроле общественности и депутатов Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.
Проблемы с доступом к питьевой воде обсудил спикер сената с жителями Туркестана, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 16:40

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Председатель межпарламентской комиссии подчеркнул, что для достижения ЦУР необходимы комплексный подход и стратегическое планирование, обозначив ключевые задачи для предстоящей совместной работы.
"Прежде всего в рамках работы над новым Водным кодексом важно пересмотреть компетенции ключевых государственных органов в сфере использования и охраны водных ресурсов, уделив особое внимание межведомственной координации между ними. Как ранее было отмечено, наша общая задача – качественная реализация поручений главы государства по полному обеспечению сел чистой питьевой водой. Важно также принять меры по устранению нормативных барьеров для инвестиций в безопасный доступ к воде, в том числе сформировать законодательную и нормативную базу для повторного использования сточных вод. Необходимо также внедрить меры по повышению эффективности использования воды по всей агропродовольственной цепочке, способствующей экономии воды и стимулированию ответственного управления водными ресурсами в сельском хозяйстве. Поэтому целесообразно активнее проводить информационно-разъяснительную работу и продвигать среди общественности такие ценности, как экономия воды, недопущение ее загрязнения и утечки, рациональное использование водных ресурсов. Следует также разработать комплекс мер по внедрению передовых технологий и современных систем водосбережения", – подчеркнул спикер Сената.
В рамках визита в Туркестанскую область делегация сенаторов во главе со спикером Сената также встретилась с депутатами маслихатов, общественностью и молодежью региона. Маулен Ашимбаев подробно остановился на инициативах главы государства, озвученных на заседании Национального курултая, а также обсудил с жителями региона актуальные вопросы реализации потенциала области.
Проблемы с доступом к питьевой воде обсудил спикер сената с жителями Туркестана, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 16:40

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

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