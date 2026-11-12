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Общество

Строительство АЭС – есть ли риски загрязнения питьевой воды для жителей Балхаша

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 13:05 Фото: pixabay
Директор Департамента развития водохозяйственных сооружений Министерства водных ресурсов и ирригации Саги Утелов 12 ноября 2026 года на брифинге в СЦК прокомментировал риски загрязнения питьевой воды для жителей Балхаша после завершения строительства АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что в районе озера Балхаш питьевое водоснабжение поставляется с подземных источников.

"По строительству атомной электростанции – это будет на надземном источнике, точнее, на самом озере Балхаш будет водозабор производиться", – объяснил спикер.

По его словам, на сегодняшний день реализуются проекты по очистке русла реки Или, которая подпитывает озеро Балхаш.

"На сегодняшний день риска по питьевому водоснабжению для населения озеро Балхаш не представляет", – подчеркнул Утелов.

Ранее мы писали, что в Казахстане усилят контроль за автомойками, использующими для работы питьевую воду.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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