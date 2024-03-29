Масштаб национальной истории: о чем свидетельствуют старинные карты

В Уральске состоялась уникальная выставка под названием "Казахское государство на европейских и американских картах XV-XIX веков", на которой были представлены зарубежные артефакты казахской государственности.

На прошедшем недавно третьем заседании Национального курултая президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал объективно изучать историю Казахстана, со времен Чингисхана до наших дней, уделяя внимание всем "белым пятнам", восстанавливая по крупицам историческую справедливость и сохраняя ценные материалы и объекты историко-культурного наследия страны.

Фото: акимат ЗКО

Коллекцию копий древних географических карт, на которых изображено Казахское государство в период с XV по XIX век, на протяжении 17 лет собирал известный казахский ученый Мухит-Ардагер Сыдыкназаров. В его экспозиции представлено свыше 30 карт, оригиналы которых хранятся в государственных архивах Европы и Америки.



В 2021 году директор Института современных исследований ЕНУ им. Гумилева, профессор Мухит-Ардагер Сыдықназаров сделал важное научное открытие, ставшее результатом его исследовательского труда на протяжении долгих лет.

Фото: акимат ЗКО

Он изучил свыше трех с половиной тысяч старинных европейских и американских карт Казахского государства XV-XIX веков, найденных в национальных и королевских архивах, библиотеках и музеях, картографических центрах Европы, Америки и Ближнего Востока. В прошлом году ученый презентовал свою книгу "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории.

Казахское государство на европейских и американских картах XV-XIX веков", пополнив научный, информационный и культурный оборот Казахстана ранее неизвестными старинными европейскими и американскими картами Казахского государства.

Фото: акимат ЗКО

В нее вошли 130 карт, свидетельствующих о непрерывности истории казахского народа на протяжении более 600 лет. Приветствуя известного ученого на земле Приуралья, заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов сказал, что труд ученого открыл новые страницы в изучении древней истории казахской государственности, поэтому получил широкий общественный резонанс не только в Казахстане, но и во всем мире. Это настоящее национальное достояние.

Для западноказахстанской общественности ученый провел открытую лекцию "Казахская государственность – в древних картах. Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории", в которой приняли участие известные ученые-историки из региона и соседних областей, ректоры вузов, представители этнокультурных центров, молодые ученые и студенты.

Стоит отметить, что в прошлом году Западно-Казахстанская область приобрела 430 экземпляров древних карт, отражающих историю казахской государственности, которые сегодня активно используются в учебном процессе в школах, колледжах и вузах.