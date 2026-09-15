"Символ абсолютной власти": уникальное оружие древнего правителя нашли под землей

В Азербайджане во время раскопок в Государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчидаг" археологи обнаружены уникальные артефакты бронзового века, принадлежавшие вождю или знатному воину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Аrchaeologymag, находки были сделаны в местности Сарыехуш Агстафинского района. Захоронение относится к периоду средней бронзы Южного Кавказа и датируется XVII–XVI веками до нашей эры.

Раскопками руководит Вагиф Асадов, ведущий научный сотрудник Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана.

"Каменный курган диаметром около 12 метров и высотой 80 сантиметров скрывал погребальную камеру на глубине свыше метра. Помещенные в нее предметы указывают на высокий социальный и военный статус погребенного. В частности, бронзовый кинжал в ту эпоху считался бесспорным символом военачальников и племенной элиты", – говорится в сообщении.

Фото: государственный историко-культурный заповедник "Кешикчидаг"

Особый интерес ученых вызвала редкая булава из диорита весом от 400 до 500 граммов с просверленным по центру отверстием для рукояти. Симметричная форма и идеальная шлифовка камня свидетельствуют об высочайшем мастерстве древних ремесленников Южного Кавказа. В обществе бронзового века такая булава служила не просто оружием, а важнейшим символом власти.

В захоронении также обнаружили редкие наконечники стрел: два из черного обсидиана, указывающие на древние торговые связи, и девять из темно-бордового кремня тончайшей работы. Работы идут в рамках проекта "Научные археологические раскопки и Летняя школа – 6".

Сейчас найденные артефакты и керамику реставрируют для передаче музею. Для точной датировки образцы отправят на радиоуглеродный анализ в Токийский университет и Университет Майами.

Ранее щит с костями древнего воина нашли на свалке спустя 1,8 тысячи лет.