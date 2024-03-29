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Паводки в Актюбинской области: из затопленных домов спасены 2870 человек

Паводки в Актюбинской области: из затопленных домов спасены 2870 человек, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 20:04 Фото: gov.kz
В Актюбинской области талые воды затопили 236 жилых домов, эвакуированы 2870 человек, из них 1279 детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 29 марта МЧС Казахстана, сейчас в регионе ведутся работы по откачке талых вод с дворовых территорий. На данный момент проведены работы по откачке порядка 700 тысяч м3 талых вод.


"Эвакуировано из подтопленных 236 жилых домов 2870 человек, из них 1279 детей. Эвакуированные доставлены в временные пункты эвакуации. Также отгонено в безопасные места 129 голов крупного рогатого скота", – говорится в сообщении.

В нескольких регионах Казахстана уже несколько дней бушуют паводки. О том, какова ситуация в регионах Казахстана к вечеру 29 марта, – читайте тут

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Диана Абдуллаева
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