Паводки в Казахстане: что известно к этому часу

В нескольких регионах Казахстана уже несколько дней бушуют паводки. О том, какова ситуация в регионах Казахстана к вечеру 29 марта, – в материале Zakon.kz.

Общая информация

Согласно сообщению МЧС РК, подтопленными остаются 439 частных жилых домов, 334 придворовые территории и 75 дачных домов в семи областях: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская.

На контроле Республиканского штаба – 24 размыва автодорог и 84 перелива через дороги республиканского, областного и местного значения.

На сегодняшний день без транспортного сообщения остаются 26 населенных пунктов в семи регионах страны.

Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 4733 человека, из них 1686 детей. В пунктах временного размещения находятся 2992 человека, из них 1001 ребенок.

Воздушными судами МЧС, МО, КНБ и Национальной гвардии спасли 586 человек, из них 216 детей.

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 2,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 162 тыс. мешкотар и 33 тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействовано более 6000 человек и 3000 единиц техники, 12 воздушных судов.

Кратко расскажем, что происходит в пострадавших от паводков регионах.

Актюбинская область

Вечером 28 марта в трех районах Актюбинской области объявили чрезвычайную ситуацию. Ближе к обеду 29 марта стало известно об объявлении режима ЧС в Уилском районе. Также ЧС природного характера объявлена в Актобе.

В области помогают бороться с паводками спасатели из Мангистау.

Между тем в пресс-службе ДЧС региона показали, что спасение в эти дни требуется не только людям, но и животным. Ведомство опубликовало добрые кадры спасения ягнят, щенков и верблюдов.

Фото: ДЧС Актюбинской области

Область посетил первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Он осмотрел состояние Актюбинского водохранилища, которое заполнено на 100%, продолжается паводковый сброс с расходом 1000 кубометров/сек.

Роман Скляр поручил вести постоянный мониторинг состояния водохранилища, а все работы по сбросу – согласовывать с местными исполнительными органами.

Акмолинская область

В Акмолинской области людей эвакуируют из многоквартирных домов на лодках.

Фото: акимат Акмолинской области

В Кокшетау объявили режим ЧС. Там из подтопленных домов эвакуировали 113 человек, из них 30 детей. В Кокшетауский городской центр адаптаций при ГУ "Отдел занятости и социальных программ" разместили более 50 человек.

Фото: акимат Акмолинской области

29 марта в связи с выходом из берегов реки Кылшакты подтопило 16 частных домов, 29 частных дворовых территорий и 12 многоэтажных жилых дворов, а также первый этаж детского сада "Ертостик".

Ведутся работы по откачке талой воды.

Аким области Марат Ахметжанов на экстренном совещании отметил, что в области сложная паводковая ситуация.

"В этом году выпало очень много осадков, почва перенасыщена влагой и промерзла. На полях – большое скопление снега, в несколько раз превышающее норму, которое при таянии идет в населенные пункты...", – сказал он.

В связи с притоком воды из рек имеется риск подтоплений в Астраханском, Зерендинском, Сандыктауском, Атбасарском районах. На помощь прибывают дополнительные силы ДЧС Жамбылской, Карагандинской областей и Астаны.

Костанайская область

В регионе за сутки силами МЧС и акиматов откачано более 116 тыс. кубометров талой воды, уложено более 5,8 тыс. мешков и 370 тонн инертного материала.

К аварийно-спасательным работам привлечено 953 человека, 441 единица техники, 157 единиц водооткачивающих средств и 22 единицы плавсредств, 4 единицы воздушной техники.

38 населенных пунктов отключены от электричества. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил оперативно провести работы по устранению неисправностей.

Во всех трех регионах области созданы районные комиссии по возмещению ущерба, в состав которых вошли необходимые уполномоченные органы. Возмещение ущерба будет осуществляться согласно законодательству после проведения оценки.

Ночью в Костанайской области закрыли две автодороги общей протяженностью 161 км в связи с переливом талых вод и угрозой безопасного проезда автотранспорта.

Из села Кабырга Амангельдинского района эвакуировали жителей на вертолете. Ожидают спасения еще 116 человек, из них 49 детей.

Всего по состоянию на 29 марта с начала паводка спасено 575 человек, из них 180 детей. Эвакуация населения проводится по воздушному маршу с использованием плавательных средств, а также на автотранспорте высокой проходимости ТРЭКОЛ, Шерп.

Для оказания помощи пострадавшим от паводков открыта горячая линия по номеру 8-(714-2)-501-960.

Западно-Казахстанская область

В регионе на данный момент в противопаводковых работах задействовано 998 человек личного состава, 300 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям, местных исполнительных органов, Министерства обороны, Национальной гвардии и Министерства внутренних дел, а также 124 мотопомпы. Там подтопило 455 жилых домов. Прибывшие 28 числа два вертолета Министерства обороны РК эвакуировали 271 жителя Каратобинского района.

Из-за повышения уровня реки Шынгырлау создалась угроза подтопления населенных пунктов, в поселке Аксу Бурлинского района эвакуировали 161 человека.



Здесь тоже спасают не только людей. Собака на льдине дождалась своего часа.

В городе Уральск, Каратобинском, Сырымском, Бурлинском и Теректинском районах объявлен ЧС природного характера местного масштаба.