Еще одну трассу закрыли в Казахстане

Фото: pixabay

29 марта 2024 года в 18:30 в Восточно-Казахстанской области из-за угрозы самопроизвольного схода снежных лавин на автодороге Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон – Карагай – Рахмановские ключи ограничено движение, сообщает Zakon.kz.

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