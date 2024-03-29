Еще одну трассу закрыли в Казахстане
Фото: pixabay
29 марта 2024 года в 18:30 в Восточно-Казахстанской области из-за угрозы самопроизвольного схода снежных лавин на автодороге Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон – Карагай – Рахмановские ключи ограничено движение, сообщает Zakon.kz.
Движение ограничено для всех видов автотранспорта на участках автодороги:
- от км 6 до км 166: участок село Ушановское – г. Алтай.
- от км 420 до км 450: участок село Берель – Рахмановские ключи.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской и Улытауской областях ограничили движение на дорогах из-за перелива талых вод.
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