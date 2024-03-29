Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Еще одну трассу закрыли в Казахстане

Еще одну трассу закрыли в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 21:15 Фото: pixabay
29 марта 2024 года в 18:30 в Восточно-Казахстанской области из-за угрозы самопроизвольного схода снежных лавин на автодороге Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон – Карагай – Рахмановские ключи ограничено движение, сообщает Zakon.kz.

Движение ограничено для всех видов автотранспорта на участках автодороги:

  • от км 6 до км 166: участок село Ушановское – г. Алтай.
  • от км 420 до км 450: участок село Берель – Рахмановские ключи.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской и Улытауской областях ограничили движение на дорогах из-за перелива талых вод. 

Читайте также

Лебеди вернулись после зимы в ботсад Алматы
Лебеди вернулись после зимы в ботсад Алматы
Паводки в Актюбинской области: из затопленных домов спасены 2870 человек
Паводки в Актюбинской области: из затопленных домов спасены 2870 человек
Аэропорт Шымкента не будет работать днем больше месяца
Аэропорт Шымкента не будет работать днем больше месяца
Диана Абдуллаева
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: