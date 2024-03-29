Республиканские дороги в двух областях Казахстана перекрыли из-за паводков

В Карагандинской и Улытауской областях ограничили движение на дорогах из-за перелива талых вод, сообщает Zakon.kz.

В Карагандинской области в 18:30 в связи с переливом талых вод ограничили движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Кызылорда – Павлодар от 788 км до 906 км и на участке от границы области Улытау до поселка Топар.



В Улытауской области движение ограничили для всех видов автотранспорта на участке автодороги Кызылорда – Павлодар от 758 км до 788 км и на участке Жанаарка – граница Карагандинской области.

Ранее в Костанайской области закрыли пограничный пункт пропуска из-за паводков. Также в трех регионах Казахстана объявили режим ЧС: в Кокшетау, Аксуатском районе Абайской области, в одном из районов Актюбинской области, где под угрозой подтопления пять сел – Каратал, Карасу, Амангельды, Карасу, Коптогай.

Глава правительства Олжас Бектенов заявил, что после устранения последствий масштабных паводков, которые накрыли почти всю страну, будет проведена проверка отдельных должностных лиц.