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Республиканские дороги в двух областях Казахстана перекрыли из-за паводков

Республиканские дороги закрыли в двух областях из-за паводков , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 19:50 Фото: freepik
В Карагандинской и Улытауской областях ограничили движение на дорогах из-за перелива талых вод, сообщает Zakon.kz.

В Карагандинской области в 18:30 в связи с переливом талых вод ограничили движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Кызылорда – Павлодар от 788 км до 906 км и на участке от границы области Улытау до поселка Топар.  

В Улытауской области движение ограничили для всех видов автотранспорта на участке автодороги Кызылорда – Павлодар от 758 км до 788 км и на участке Жанаарка – граница Карагандинской области.  

Ранее в Костанайской области закрыли пограничный пункт пропуска из-за паводков. Также в трех регионах Казахстана объявили режим ЧС: в Кокшетау, Аксуатском районе Абайской области, в одном из районов Актюбинской области, где под угрозой подтопления пять сел – Каратал, Карасу, Амангельды, Карасу, Коптогай.

Глава правительства Олжас Бектенов заявил, что после устранения последствий масштабных паводков, которые накрыли почти всю страну, будет проведена проверка отдельных должностных лиц.

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