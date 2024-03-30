Токаев объявил строгий выговор Скляру и Нуржигитову

Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в совещании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководство Администрации президента и другие должностные лица.



Главе государства было доложено о текущей обстановке в регионах, в том числе о принимаемых мерах по спасению людей и ликвидации последствий паводков.

Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. По его словам, отсутствует координация между правительством и местными исполнительными органами.

В ходе заседания глава государства за непринятие своевременных противопаводковых мер объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, а также предупреждение о неполном служебном соответствии – акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, строгий выговор – акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай.

Ранее сообщалось, что повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах.