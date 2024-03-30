Повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение от 30 марта по территории Казахстана. По прогнозам синоптиков, опасная паводковая ситуация все еще сохраняется в четырех областях страны, сообщает Zakon.kz.

В период с 1 по 5 апреля 2024 года в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха и осадками в виде дождя, а также с продолжением интенсивного снеготаяния ожидается повышение уровней воды и возможны заторы льда в бассейне рек. На всех реках по Актобе и Актюбинской области возможно превышение опасных уровней. Примечание: при превышении опасных отметок возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и автодорог, расположенных ниже по течению реки.

В период с 30 марта по 5 апреля 2024 года в связи с прогнозом сохранения положительных среднесуточных температур воздуха и смешанных осадков, а также добеганием талого стока с верховьев рек, полей и балок по Акмолинской области ожидается дальнейшее интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, преимущественно в Кокшетау, а также в Астраханском, Сандыктауском, Атбасарском, Жаксынском, Есильском, Жаркаинском, Шортандинском и Зерендинском районах. При этом сохраняется угроза разливов, подтоплений, повышений уровней воды до критических отметок, возможно превышение критических отметок, а также подтопления жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

В связи с прогнозом сильных осадков в период с 30 марта по 1 апреля 2024 года в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Примечание: при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.



В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области в период с 30 по 31 марта 2024 года ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

Штормовое предупреждение на 31 марта

Ночью в южной половине Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (преимущественно дождь), в горных районах области – сильный снег. В горных, предгорных районах области – туман. Ветер временами до 25 м/с.

В Алматы ночью ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), ветер 15 м/с.

На севере, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер до 25 м/с.

На юге Костанайской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

В Астане ночью ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ночью ожидается небольшой снег, днем – небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер до 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается небольшой снег, днем – небольшие осадки (дождь, снег), гололед.

На юге, севере, востоке Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (снег, дождь), гололед. Ветер 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются небольшие осадки (снег, дождь), гололед.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области и в областном центре – Уральске – ожидается туман.

Ночью в горах Туркестанской области сохраняется туман.